東港籍漁船美國關島海域失聯 今早發出遇險訊號

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

東港籍漁船「勝隆漁61號」在西太平洋關島東方公海海域作業時，船位回報器於昨日下午1時許斷訊，並於今日上午10時許發出遇險訊號，漁業署即請外交部及國家搜救指揮中心尋求該海域鄰近國家協助搜尋，同時協調失聯海域附近的我國籍漁船前往協尋。

漁業署表示，該船有11名船員，包括1名台籍船長及10名印尼籍船員。該船7月11日於屏東東港鹽埔漁港出海，赴西太平洋公海作業，船上最後一次對外聯繫時間為3日中午。

船上船位回報器於昨日下午1時許，在美國關島東方約740浬處斷訊；今日上午10時許發出遇險訊號，與船位回報器最後位置相距約100浬，漁業署已同步協調附近之我國籍漁船前往協尋及確認。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，船上的EPIRB（Emergency Position-Indicating Radio Beacon，應急指位無線電示標）是一種用於船舶緊急情況下的定位信號發射器，當船舶遇險時，它會發射406MHz的遇險信號。勝船今天發出信號，代表應該是有遇到危險狀況。

她說，漁會目前還聯絡不到船主本人，據了解應該是宜蘭蘇澳人，後續若有進一步消息會再協助處理。

東港籍漁船「勝隆漁61號」。圖／取自漁業署網站
東港籍漁船「勝隆漁61號」。圖／取自漁業署網站

關島 東港 漁業署

