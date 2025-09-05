台2線濱海公路113K車禍 恢復單線雙向通行

新北市瑞芳警分局今天表示，貢寮區台2線113公里水泥車與2輛聯結車衝撞重大車禍，共造成2人受傷送醫。車禍一度造成雙向道路封閉回堵7公里，下午近4時開放單線雙向通行。

新北消防局第六救災救護大隊表示，這起車禍下午約1時許發生在台2線濱海公路113公里處，有水泥車、聯結車等3輛車，發生強烈撞擊車禍。

從警方與消防提供現場拍攝畫面可看到，水泥車與聯結車衝撞後，車頭衝到人行步道上扭曲全毀，玻璃散落。橘色的聯結車則往山邊衝撞，車斗歪斜。車禍並往前追撞另外1輛載著貨物的聯結車。

網路社群平台也討論此車禍，3輛大車撞擊後慘不忍睹，肇事車輛佔用雙向整個車道，後方車流塞爆約7公里。

消防表示，水泥車的男性駕駛由宜蘭縣消防人員搶救脫困後，肢體挫傷、意識清醒；未受困的1名聯結車駕駛肋骨疼痛、意識清醒，2人都由宜蘭縣府消防局救護車送醫。另1輛聯結車駕駛未受傷，拒絕就醫。

瑞芳警分局表示，車禍發生於新北市貢寮區蓬萊街，基隆往宜蘭方向，據報後，出動員警於該現場交通疏導管制；經拖吊與清理路面，將近下午4時，東行車道清理完畢，先調撥東行車道單線雙向通車，員警持續於車禍現場交通疏導管制。