女大生為課業與家人起爭執 竟爬出15樓冷氣室外機哭泣

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市1名女大學生上周日中午因與母親為課業問題爭執，一時情緒激動，由房間窗戶外爬出，並坐在梧棲區某大樓的冷氣室外機上哭泣，民眾發現後深怕她發生意外，不只在社群網站上貼文，並趕緊打電話向轄區警方報案，警消到場藉遞紙巾將女大生平安拉回。

清水分局梧棲所員警獲報後，立即趕到現場並衝上大樓15樓，一面通知救護人員到場，才發現女大學生並無任何防護措施，為降低大學生的心防，表示「有什麼心中不滿的都可以對我說，我幫你，」女大學生才道出自己與家人為課業問題發生爭吵。

警消一邊聆聽一邊勸說，雙方對話約10分鐘，待女大學生情緒稍平靜及放鬆戒備時才慢慢靠近，這時警消持續關心並趁著遞紙巾的時機，一把抓住女大學生的手，把她拉回房內，讓大家鬆了一口氣；警方之後持續安撫女大學生情緒，稱何不換個心念，會找到自己的一片天，一旁的母親也上前安慰。

女大生才恍然大悟，原來自己的遭遇不是最困難的，並答應不再有想不開的念頭，結束這場驚魂記；警方呼籲若民眾如家中親人有長期心理困擾或壓力、情緒持續低潮時，請多陪伴，必要時請對外尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

大樓示意圖。圖／AI生成
大樓示意圖。圖／AI生成

