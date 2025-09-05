新竹市立殯儀館誤燒遺體 業者認疏失願賠償、市府說話了

新竹市立殯儀館今傳重大疏失，1名原預計下午火化的羅姓阿嬤遺體，竟因業者疏失被提前火化，家屬瞻仰遺容時發現棺木內的遺體「不是我的阿嬤」，才驚覺發生烏龍。新竹市政府表示，有關代辦葬儀業者及冷凍庫委外廠商等外包業者疏失，將釐清責任歸屬，依規嚴正處分。

據了解，新竹市立殯儀館冰庫及意外死亡案件作業，由某禮儀公司得標承攬。今天卻誤將羅姓阿嬤遺體提前火化，導致羅嬤家屬到場瞻仰遺容時，驚訝發現並非親人；今上午另組吳姓家屬未仔細確認遺容就封棺火化，等到下午羅嬤家人瞻仰遺容時，才發現燒錯遺體，讓家屬悲痛不已。

憤怒的家屬情緒失控，現場爆發推擠拉扯，28歲林孫出手打傷58歲黃姓禮儀公司老闆及25歲女員工，女員工左側肋骨挫傷，經救護人員送往馬偕醫院治療。警方獲報趕抵制止，雖被打的2名業者均未對家屬提告，但警方仍依社會秩序維護法妨害他人身體罪嫌將鬥毆的相關人等送辦。

承攬作業的禮儀公司表示，事發後已與家屬確認狀況並達成協議，後續將依家屬意願提供補償。公司坦言，員工未依規定落實SOP，才釀成憾事，未來將全面檢討並強化流程，以防類似情況再度發生。

新竹市政府表示，經調查發現，案件為由同一家代辦葬儀業者同時承辦二件入殮出殯服務，外包業者未依程序再次確認身分，因而導致錯燒。

新竹市民政處表示，經調查確認事件肇因於代辦葬儀業者作業疏失，殯葬管理所已積極協調，協助業者與家屬完成亡者圓滿告別程序。目前已初步達成共識，為了先讓家屬完成祭拜，今天下午將進行儀式，後續再另擇日由葬儀社協助辦理完整告別式，賠償等相關事宜亦將在之後討論。

此外，有關代辦葬儀業者及冷凍庫委外廠商等外包業者之疏失，竹市殯葬管理所將釐清責任歸屬，並依規嚴正處分。