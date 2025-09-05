快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

下周要當交換生…中壢女機車被扔進河 錢包護照全沒了損失13萬

桃園電子報／ 桃園電子報

偷車賊將機車騎走，搜刮完重要財物後，整台車扔進河裡。圖／桃園電子報讀者提供
偷車賊將機車騎走，搜刮完重要財物後，整台車扔進河裡。圖／桃園電子報讀者提供

桃園中壢區一名陳姓女學生昨(4)日晚間6時30分許將機車停在仁德三街家門口，忘記將鑰匙拔下，因而遭竊嫌鎖定，偷騎走後扔進河裡，置物箱內的包包、錢包、耳機、護照等貴重財物都被偷走，損失約13萬元。由於女學生下星期要去當交換學生，護照遺失恐影響出國的簽證，讓她相當著急。對此，中壢警分局表示，已完成鑑識採證並鎖定特定犯嫌，積極偵辦中，待通知犯嫌到案後，將依竊盜、毀損等罪嫌移法偵辦。

中壢警方已完成鑑識採證並鎖定特定犯嫌，積極偵辦中。圖：讀者提供

女學生在臉書「內壢大小事」表示，昨晚有人把他停在家門口的機車騎走，發現後馬上去報警，在警方的協尋下找到機車，但機車已被丟進河哩，包包、錢包、耳機、護照等東西都被偷走。下周要去當交換學生，沒有護照真的去不了，現在申請德國簽證恐怕要等到10月了，希望大家能幫忙找到偷車賊，好讓她找回重要財物。

女學生希望大家能幫忙找到偷車賊，好讓她找回重要財物。圖：翻攝自臉書

仁愛派出所則表示，昨晚9時警方獲報仁德三街有機車竊盜案發生，立即依規定受理。據警方了解，車主女兒騎乘機車後，未將車鑰匙拔下，隨後被竊嫌騎走，警方獲報後立即擴大調閱監視錄影畫面，於當日晚間10時於八德區仁德路一帶尋獲該失竊機車，經通知車主到場清點車內失竊財物及機車毀損，損失約13萬元，警方已鎖定特定犯嫌，積極偵辦中。

中壢分局長林鼎泰呼籲，機車竊盜多發生於「未拔鑰匙、未上鎖」型態，提醒民眾離車務必拔下鑰匙並上「龍頭鎖」。建議加裝碟煞鎖、雙重鎖或定位追蹤器。他也強調分局將持續結合轄內巡邏網強化防竊作為，守護市民財產安全。

 

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢女學生機車被騎走扔進河裡 錢包、護照全被偷損失13萬

護照 中壢 竊盜 桃園 交換學生 機車騎士

