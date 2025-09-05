「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者
新竹市立殯儀館今傳重大疏失，一名原預計下午火化的阿嬤遺體，竟因館方疏失被提前火化。家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤」，這才驚覺發生烏龍，不僅錯失與親人最後道別的機會，更因憤怒與禮儀公司人員爆發肢體衝突，導致一名女員工受傷送醫，詳細案情，警方釐清中。
據了解，新竹市立殯儀館冰庫及意外死亡案件作業，由某禮儀公司得標承攬。今天卻誤將另一具遺體提前送往火化，導致阿嬤家屬到場瞻仰遺容時，驚訝發現並非親人。由於上午家屬尚未確認遺容，等到下午才揭曉已經燒錯遺體，讓家屬悲痛不已，直呼「連最後一面都見不到」。
憤怒的家屬情緒失控，現場爆發推擠拉扯，28歲林孫出手打傷58歲黃姓禮儀公司老闆及25歲女員工，女員工左側肋骨挫傷，經救護人員送往馬偕醫院治療。警方獲報趕抵制止，雖被打的2名業者均未對家屬提告，但警方仍依社會秩序維護法妨害他人身體罪嫌將鬥毆的相關人等送辦。
殯葬業者透露，依規定遺體進出殯儀館時，必須掃描QR Code手環核對身份，但部分業者圖省事，常在驗屍後就拆掉手環，恐成今日誤燒的主因。他質疑殯儀館監督不力，未落實作業流程，才釀成這起重大疏失。
新竹市政府民政處表示，有關殯葬管理所發生遺體誤燒事件，目前正與家屬持續溝通並釐清相關情況。
新竹市立殯儀館出包不斷，2023年9月才發生領錯屍，險害法醫解剖錯人的大烏龍，當時所長洪坤戊因此下台，如今2年過去，竟又發生燒錯遺體事件，管理仍存在明顯漏洞與疏失。
