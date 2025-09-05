桃園新屋工廠大量高壓氣體洩漏 員工遭「乾冰凍結」一度失去意識

新屋埔工路一處工廠驚傳二氧化碳高壓氣體洩漏意外，現場瞬間充斥白色氣體。圖／桃園電子報讀者提供

桃園新屋埔工路一處工廠，上(8)月26日上午驚傳二氧化碳高壓氣體洩漏意外，現場瞬間充斥白色氣體，範圍達50平方公尺，氣體高度約1公尺左右，情勢一度緊急。消防局獲報後，立即派遣4車9人趕赴現場，成功搶救受困於儲槽控制室的員工，避免悲劇發生。

新屋分隊成功搶救受困於儲槽控制室的員工。圖：讀者提供

新屋分隊表示，消防人員穿戴全套防護裝備進入控制室後，發現患者因吸入高濃度二氧化碳，已無意識。患者下背至大腿更因乾冰凍結與槽體結構黏附，導致無法脫困，讓救援難度大幅提升，情況危急。消防人員便立即以水線朝下方與後側噴灑，逐步解除冷凍沾黏效應。經過數分鐘作業，患者終於成功脫離槽體結構。消防隊員隨即將其搬離控制室。由於患者全身約45%大面積凍傷，後續被緊急送往林口長庚醫院急救。

新屋分隊長潘宏原提到，此次救援案例極為特殊，二氧化碳的洩漏不同於一般火警或毒氣事故，除了缺氧風險外，還會因極低溫導致「凍結沾黏」，患者甚至可能與槽體結構固定在一起。此次能及時完成救援，仰賴前線人員的冷靜判斷、正確使用水線與嚴謹的入室程序，否則後果將不堪設想。

潘宏原呼籲，工廠業者應落實定期檢修設備，安裝自動偵測與警示系統，並加強員工危害通識教育與演練，避免類似事件重演。尤其在製造相關產業，雖然氣體洩漏事故少見，一旦發生往往危險致命，必須嚴加防範。此次驚險救援不僅成功挽回一條寶貴生命，也再次展現消防人員使命必達、全力守護市民安全的決心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園新屋工廠大量高壓氣體洩漏 員工「遭乾冰凍結」失去意識