影／台南新營銀樓搶案 騎車阿伯神助攻…網友看到這一幕都笑了
台南市新營區昨發生銀樓搶案，王姓男子趁老闆未注意，一手抓走店內金手鍊及金戒指後逃跑，老闆發現後大喊「搶劫！」王逃竄時，剛好撞上騎機車阿伯跌個四腳朝天，過程被路過轎車行車記錄器錄下，網友形容阿伯神助攻，但看到阿伯看戲看很久，不知該走不該走？也笑了。
有民眾在社群「爆料公社」 分享這段台南新營銀樓搶案直擊畫面，民眾指出，男子搶劫銀樓，偷金飾，當場被抓，警方出動了多輛警車追捕，「騎機車阿北神助攻」。
路過轎車行車記錄器全都錄，王逃竄時，剛好撞上騎機車阿伯，跌個四腳朝天，老闆追了出來，對王高喊「不要動」，並對周遭民眾大喊「叫警察來」、「搶劫」，吸引不少民眾注意，許多熱心民眾上前幫忙抓人，最後與警方合力制伏，王當場人贓俱獲
然而，網友對騎機車阿伯表現印象深刻，形容「騎機車阿北神助攻」，但對阿伯「看戲看很久，不知該走不該走嗎？」的畫面也笑了。也有人說，或許阿伯遇上此一事件，正努力釐清其原委。但也有人說，或許阿伯遇上事故，不知對方是否受傷，待員警到場釐清前，不能擅自事故離開，否則被控肇事逃逸得不償失。
