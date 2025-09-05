新豐垃圾掩埋場起火…怪手開挖中 環保局警示煙霧影響範圍

新竹縣消防局今天中午接獲通報，新豐鄉垃圾掩埋場發生火災。即派遣新豐、山崎、工業及豐田車組前往搶救。火場燃燒面積約300平方公尺，消防人員配合怪手開挖，目前火勢已控制住。

新竹縣環保局長蕭宏杰表示，當時發現冒煙狀況後，立即啟動應變程序，並通知消防局前往搶救。1點半左右火勢已獲控制，目前現場僅剩煙霧，沒有明火。環保局並透過模擬預測，初步預估煙霧可能影響竹北西側與新豐相關地區。

消防局指出，12時32分接獲新豐鄉清潔隊轉報火情後，即派遣新豐、山崎、工業及豐田車組前往搶救。火場燃燒面積約300平方公尺，消防人員配合怪手進行開挖搶救，13時27分回報火勢已控制，目前仍持續降溫作業。