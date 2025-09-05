快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

聽新聞
0:00 / 0:00

新豐垃圾掩埋場起火…怪手開挖中 環保局警示煙霧影響範圍

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣消防局今天中午接獲通報，新豐鄉垃圾掩埋場發生火災。即派遣新豐、山崎、工業及豐田車組前往搶救。火場燃燒面積約300平方公尺，消防人員配合怪手開挖，目前火勢已控制住。

新竹縣環保局長蕭宏杰表示，當時發現冒煙狀況後，立即啟動應變程序，並通知消防局前往搶救。1點半左右火勢已獲控制，目前現場僅剩煙霧，沒有明火。環保局並透過模擬預測，初步預估煙霧可能影響竹北西側與新豐相關地區。

消防局指出，12時32分接獲新豐鄉清潔隊轉報火情後，即派遣新豐、山崎、工業及豐田車組前往搶救。火場燃燒面積約300平方公尺，消防人員配合怪手進行開挖搶救，13時27分回報火勢已控制，目前仍持續降溫作業。

對此，新竹縣府也緊急發送通知，消防局已立即前往撲滅火勢。呼籲民眾外出時，請務必佩戴口罩，做好個人防護措施。請大家隨時關注官方資訊，並注意自身安全。

火場燃燒面積約300平方公尺，消防人員配合怪手開挖，目前火勢已控制住。圖／消防局提供
火場燃燒面積約300平方公尺，消防人員配合怪手開挖，目前火勢已控制住。圖／消防局提供

新竹 環保局長

延伸閱讀

桃園善心民眾捐新式救護車 用行動支持大溪圳頂消防分隊

北市綠能示範場被爆是違建 搬新家實測發電量「差很大」

基隆市仁愛區空屋今晚起火燃燒 消防局急派人車灌救防延燒

台中工地交通錐碰撞衝突 怪手駕駛不滿竟「機具擋道」挨罰

相關新聞

台女在日本被詐騙...痛失1500萬日幣 北市警逮在台面交車手

在日本工作的一名60歲女子誤信臉書投資訊息，在日本以面交、匯款等方式投資超過日幣1500萬元，她短暫回台發現「怎麼對方還...

嘉義芙蓉山驟雨傳意外 59歲登山客跌落山谷骨折送醫

59歲朱姓女子與友人相約至嘉義縣阿里山鄉芙蓉山爬山，一行人在台18線73公里處集合，中午時登頂卻突然下起大雨，朱女不慎失...

影／台南新營銀樓搶案 騎車阿伯神助攻…網友看到這一幕都笑了

台南市新營區昨發生銀樓搶案，王姓男子趁老闆未注意，一手抓走店內金手鍊及金戒指後逃跑，老闆發現後大喊「搶劫！」王逃竄時，剛...

新豐垃圾掩埋場起火…怪手開挖中 環保局警示煙霧影響範圍

新竹縣消防局今天中午接獲通報，新豐鄉垃圾掩埋場發生火災。即派遣新豐、山崎、工業及豐田車組前往搶救。火場燃燒面積約300平...

影／貢寮至宜蘭頭城雙向中斷 台二線貢寮油罐車等3大型車追撞

新北市台2線113.4k貢寮路段，今天下午1點多有油罐車、砂石車及曳引車三車追撞成一團，現場沒有起火，但地上有油漬，無人...

影／台南公車今午擦撞民宅 波及防栓狂漏水

大台南公車3號今中午12時43分許行經東區崇德路與德東街路口時，疑剎車失靈而暴衝，不慎擦撞路旁住家及機車，也波及到消防栓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。