聽新聞
0:00 / 0:00
新豐垃圾掩埋場起火…怪手開挖中 環保局警示煙霧影響範圍
新竹縣消防局今天中午接獲通報，新豐鄉垃圾掩埋場發生火災。即派遣新豐、山崎、工業及豐田車組前往搶救。火場燃燒面積約300平方公尺，消防人員配合怪手開挖，目前火勢已控制住。
新竹縣環保局長蕭宏杰表示，當時發現冒煙狀況後，立即啟動應變程序，並通知消防局前往搶救。1點半左右火勢已獲控制，目前現場僅剩煙霧，沒有明火。環保局並透過模擬預測，初步預估煙霧可能影響竹北西側與新豐相關地區。
消防局指出，12時32分接獲新豐鄉清潔隊轉報火情後，即派遣新豐、山崎、工業及豐田車組前往搶救。火場燃燒面積約300平方公尺，消防人員配合怪手進行開挖搶救，13時27分回報火勢已控制，目前仍持續降溫作業。
對此，新竹縣府也緊急發送通知，消防局已立即前往撲滅火勢。呼籲民眾外出時，請務必佩戴口罩，做好個人防護措施。請大家隨時關注官方資訊，並注意自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言