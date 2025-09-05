嘉義芙蓉山驟雨傳意外 59歲登山客跌落山谷骨折送醫

59歲朱姓女子與友人相約至嘉義縣阿里山鄉芙蓉山爬山，一行人在台18線73公里處集合，中午時登頂卻突然下起大雨，朱女不慎失足滑落山谷，左腳踝骨折無法動彈，警消獲報組成搜救小組，克服險峻陡坡地形，將朱女送上救護車，送醫接受治療。

據了解，朱姓女子與6名友人相約爬芙蓉山，一行人在台18線73公里處集合上山，登上三角點1968公尺時，突然下起傾盆大雨，沿途都是險峻陡坡，朱姓女子不慎跌倒，左腳骨折無法行走，繼續待在山上恐有生命危險，報案請求警消協助救援。

警方會同消防分隊、林務局、民間救難隊、義消等16人組成救援小組趕往搜救，搜救人員抵達事故地點，朱女意識清楚、僅左腳踝骨折，將腳踝固定後護送下山，沿途雖山路崎嶇難行，克服困難將朱女抬上救護車送醫。