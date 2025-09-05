聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義芙蓉山驟雨傳意外 59歲登山客跌落山谷骨折送醫
59歲朱姓女子與友人相約至嘉義縣阿里山鄉芙蓉山爬山，一行人在台18線73公里處集合，中午時登頂卻突然下起大雨，朱女不慎失足滑落山谷，左腳踝骨折無法動彈，警消獲報組成搜救小組，克服險峻陡坡地形，將朱女送上救護車，送醫接受治療。
據了解，朱姓女子與6名友人相約爬芙蓉山，一行人在台18線73公里處集合上山，登上三角點1968公尺時，突然下起傾盆大雨，沿途都是險峻陡坡，朱姓女子不慎跌倒，左腳骨折無法行走，繼續待在山上恐有生命危險，報案請求警消協助救援。
警方會同消防分隊、林務局、民間救難隊、義消等16人組成救援小組趕往搜救，搜救人員抵達事故地點，朱女意識清楚、僅左腳踝骨折，將腳踝固定後護送下山，沿途雖山路崎嶇難行，克服困難將朱女抬上救護車送醫。
竹崎分局表示，嘉義縣山區有許多景致優美的山巒，呼籲登山遊客於出遊前，應妥善規畫行程並注意行進安全，攜帶充足登山裝備，隨時評估天候狀況及安全性，若天候狀況不佳，建議變更行程或擇安全路線，以免發生憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言