快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義芙蓉山驟雨傳意外 59歲登山客跌落山谷骨折送醫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

59歲朱姓女子與友人相約至嘉義縣阿里山鄉芙蓉山爬山，一行人在台18線73公里處集合，中午時登頂卻突然下起大雨，朱女不慎失足滑落山谷，左腳踝骨折無法動彈，警消獲報組成搜救小組，克服險峻陡坡地形，將朱女送上救護車，送醫接受治療。

據了解，朱姓女子與6名友人相約爬芙蓉山，一行人在台18線73公里處集合上山，登上三角點1968公尺時，突然下起傾盆大雨，沿途都是險峻陡坡，朱姓女子不慎跌倒，左腳骨折無法行走，繼續待在山上恐有生命危險，報案請求警消協助救援。

警方會同消防分隊、林務局、民間救難隊、義消等16人組成救援小組趕往搜救，搜救人員抵達事故地點，朱女意識清楚、僅左腳踝骨折，將腳踝固定後護送下山，沿途雖山路崎嶇難行，克服困難將朱女抬上救護車送醫。

竹崎分局表示，嘉義縣山區有許多景致優美的山巒，呼籲登山遊客於出遊前，應妥善規畫行程並注意行進安全，攜帶充足登山裝備，隨時評估天候狀況及安全性，若天候狀況不佳，建議變更行程或擇安全路線，以免發生憾事。

59歲朱姓女子與友人相約登山，在芙蓉山登頂後不慎摔落山谷。圖／警方提供
59歲朱姓女子與友人相約登山，在芙蓉山登頂後不慎摔落山谷。圖／警方提供
59歲朱姓女子與友人相約登山，在芙蓉山登頂後不慎摔落山谷。圖／警方提供
59歲朱姓女子與友人相約登山，在芙蓉山登頂後不慎摔落山谷。圖／警方提供
59歲朱姓女子與友人相約登山，在芙蓉山登頂後不慎摔落山谷。圖／警方提供
59歲朱姓女子與友人相約登山，在芙蓉山登頂後不慎摔落山谷。圖／警方提供

骨折 嘉義 行程

延伸閱讀

國光客運退出南高屏市場 嘉義站長感慨「錯誤政策」是公司虧損主因

高雄大社離奇命案今解剖 死者頭部「多處內傷」疑外力造成

嘉義梅山因應颱風丹娜絲災損 擬普發鄉民3000元

台南14歲女學生墜樓 左膝骨折、意識清楚送醫救治

相關新聞

台女在日本被詐騙...痛失1500萬日幣 北市警逮在台面交車手

在日本工作的一名60歲女子誤信臉書投資訊息，在日本以面交、匯款等方式投資超過日幣1500萬元，她短暫回台發現「怎麼對方還...

嘉義芙蓉山驟雨傳意外 59歲登山客跌落山谷骨折送醫

59歲朱姓女子與友人相約至嘉義縣阿里山鄉芙蓉山爬山，一行人在台18線73公里處集合，中午時登頂卻突然下起大雨，朱女不慎失...

影／台南新營銀樓搶案 騎車阿伯神助攻…網友看到這一幕都笑了

台南市新營區昨發生銀樓搶案，王姓男子趁老闆未注意，一手抓走店內金手鍊及金戒指後逃跑，老闆發現後大喊「搶劫！」王逃竄時，剛...

新豐垃圾掩埋場起火…怪手開挖中 環保局警示煙霧影響範圍

新竹縣消防局今天中午接獲通報，新豐鄉垃圾掩埋場發生火災。即派遣新豐、山崎、工業及豐田車組前往搶救。火場燃燒面積約300平...

影／貢寮至宜蘭頭城雙向中斷 台二線貢寮油罐車等3大型車追撞

新北市台2線113.4k貢寮路段，今天下午1點多有油罐車、砂石車及曳引車三車追撞成一團，現場沒有起火，但地上有油漬，無人...

影／台南公車今午擦撞民宅 波及防栓狂漏水

大台南公車3號今中午12時43分許行經東區崇德路與德東街路口時，疑剎車失靈而暴衝，不慎擦撞路旁住家及機車，也波及到消防栓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。