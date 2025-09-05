快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

聽新聞
0:00 / 0:00

台女在日本被詐騙...痛失1500萬日幣 北市警逮在台面交車手

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

在日本工作的一名60歲女子誤信臉書投資訊息，在日本以面交、匯款等方式投資超過日幣1500萬元，她短暫回台發現「怎麼對方還要我付錢投資」認定有異報警。北市警方請被害人協助，佯裝願意再加碼投資台幣150萬元，成功逮捕詐騙車手60歲羅姓男子，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

中正一警方上月初獲報，該名女子稱自己在日本工作，期間加入投資群組依指示下載APP並不斷加碼投入資金，但都是日幣交付，短暫回台時又接獲對方訊息稱可以付台幣加碼投資，想了一下懷疑是詐騙向員警諮詢。

警方查看手機聊天對話，認定她陷入詐騙集團陷阱，請她配合幫忙抓人，順利在當天抓到充當詐欺車手的羅男（60歲），查獲6張不同的工作識別證，羅男供稱自己也曾經被騙，因為太缺錢才加入詐騙集團當車手，警詢後被依詐欺罪嫌送辦。

警方指出，詐騙集團常打著「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等投資口號，吸引民眾上鉤，近來更出現「高齡化車手」現象，集團在網路刊登「免經驗、高薪、只需幫忙收款」等徵才廣告，鎖定二度就業或退休族群充當取款車手。

警方提醒，若遇到類似「投資保證獲利」或「輕鬆高薪兼差」訊息，應保持高度警覺，切勿隨意交付金錢或應徵陌生工作，民眾如有疑慮可撥打165反詐騙專線或110報案。

警方查扣6張不同的工作識別證。記者翁至成／翻攝
警方查扣6張不同的工作識別證。記者翁至成／翻攝
警方查扣誘騙車手的150萬元現金。記者翁至成／翻攝
警方查扣誘騙車手的150萬元現金。記者翁至成／翻攝
警方逮捕面交詐騙車手羅姓男子。記者翁至成／翻攝
警方逮捕面交詐騙車手羅姓男子。記者翁至成／翻攝

車手 詐騙集團

延伸閱讀

破獲多起外籍車手案　北市警：都因高報酬來台犯案

川普簽了…日本關稅確定15％不疊加！汽車稅率大降 網狂酸台灣政府

弘光科大克服異地困境 勇奪日本國際餐飲挑戰賽15金2銀1銅

HIVEX 促成大陸用戶在日本無現金支付 微信支付可在 PayPay 掃碼

相關新聞

台南80歲男開賓士車連撞6車繼續跑 警攔後自稱太累不知肇事

台南陳姓男子昨晚駕駛黑色賓士車在台南山上區駕車連續擦撞6輛車、而且連撞6次都不停下來處理。警方接獲報案10多分鐘後攔住駕...

分隔島驚見噴泉！桃園龜山小客車與機車擦撞 送水管排氣閥慘遭波及

自小客車撞壞分隔島的送水管排氣閥，自來水當場宛如噴泉般湧出。圖：讀者提供 桃園市龜山區忠義路一段今(5)日上午7時42分許發生一起車禍，38歲王姓男子駕駛小客車由忠義路一段快車道直行往林口方向時，同向

台女在日本被詐騙...痛失1500萬日幣 北市警逮在台面交車手

在日本工作的一名60歲女子誤信臉書投資訊息，在日本以面交、匯款等方式投資超過日幣1500萬元，她短暫回台發現「怎麼對方還...

影／中壢無照翁左轉與直行機車碰撞 送醫宣告不治

桃園市中壢區9/3發生一起死亡車禍。圖：讀者提供 桃園市中壢區本(9)月3日發生一起死亡車禍，81歲蔡姓老翁無照騎機車行經民權、元化路口時左轉，對向直行的28歲詹姓男騎士閃避不及，雙方當場發生碰撞，老

瑞芳粗坑口路水公司挖破天然氣管 基隆民宅廚房冒煙爐火沒關

自來水公司今天上午在新北市瑞芳區瑞芳區粗坑口路施工，不慎挖破天然氣管線，消防車到場警戒，警方疏導交通。另基隆市東信路一處...

台中8旬父迷途15小時喃喃「接孩子放學」 家屬：孩子早已成年

住台中市南區的8旬施姓男子日前凌晨2時在龍井區一處社區大樓前，口中喃喃「孩子念書，這麼晚還沒回家，來接讀小學的孩子放學....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。