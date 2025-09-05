台女在日本被詐騙...痛失1500萬日幣 北市警逮在台面交車手

在日本工作的一名60歲女子誤信臉書投資訊息，在日本以面交、匯款等方式投資超過日幣1500萬元，她短暫回台發現「怎麼對方還要我付錢投資」認定有異報警。北市警方請被害人協助，佯裝願意再加碼投資台幣150萬元，成功逮捕詐騙車手60歲羅姓男子，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

中正一警方上月初獲報，該名女子稱自己在日本工作，期間加入投資群組依指示下載APP並不斷加碼投入資金，但都是日幣交付，短暫回台時又接獲對方訊息稱可以付台幣加碼投資，想了一下懷疑是詐騙向員警諮詢。

警方查看手機聊天對話，認定她陷入詐騙集團陷阱，請她配合幫忙抓人，順利在當天抓到充當詐欺車手的羅男（60歲），查獲6張不同的工作識別證，羅男供稱自己也曾經被騙，因為太缺錢才加入詐騙集團當車手，警詢後被依詐欺罪嫌送辦。

警方指出，詐騙集團常打著「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等投資口號，吸引民眾上鉤，近來更出現「高齡化車手」現象，集團在網路刊登「免經驗、高薪、只需幫忙收款」等徵才廣告，鎖定二度就業或退休族群充當取款車手。