快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

瑞芳粗坑口路水公司挖破天然氣管 基隆民宅廚房冒煙爐火沒關

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

自來水公司今天上午在新北市瑞芳區瑞芳區粗坑口路施工，不慎挖破天然氣管線，消防車到場警戒，警方疏導交通。另基隆市東信路一處民宅上午冒煙，經查是屋主未關瓦斯爐，屋主趕回家關閉爐火。

瑞芳警分局表示，上午10時37分獲報，粗坑口路有天然氣管被挖破造成外洩，欣隆天然氣公司於10時50分到場處置，11時10分關閉天然氣管線後，天然氣公司及消防局人員評估無危害後，現場交由自來水公司及欣隆天然氣公司繼續後續修復施工。

瑞芳分局現場派遣四腳亭所、大寮所及交通分隊員警到場管制人車並引導繞道通行。未造成災害，無人員受傷。

另外，基隆市信義區東信路192巷一處民宅，上午11時19分也傳出火警，民眾報案廚房冒煙。消防局派遣8車16人前往。11時29分屋主返家協助開門，進入關閉爐火，消防人員布一水線撲滅火勢。

基隆民宅廚房冒煙爐火沒關，消防人員撲滅火勢。記者游明煌／翻攝
基隆民宅廚房冒煙爐火沒關，消防人員撲滅火勢。記者游明煌／翻攝
瑞芳粗坑口路水公司挖破天然氣管。記者游明煌／翻攝
瑞芳粗坑口路水公司挖破天然氣管。記者游明煌／翻攝

瑞芳 基隆

延伸閱讀

新北瑞芳水公司施工挖破瓦斯管 緊急處理未釀災

基隆北海岸、新北濃霧特報 坪林能見度不足200公尺

影／基隆建德國中沒「棒球隊」家長失望 學校：人數不足將規畫社團

基隆回收率連續多年低於全國平均值 紙容器等混入垃圾丟棄

相關新聞

台南80歲男開賓士車連撞6車繼續跑 警攔後自稱太累不知肇事

台南陳姓男子昨晚駕駛黑色賓士車在台南山上區駕車連續擦撞6輛車、而且連撞6次都不停下來處理。警方接獲報案10多分鐘後攔住駕...

分隔島驚見噴泉！桃園龜山小客車與機車擦撞 送水管排氣閥慘遭波及

自小客車撞壞分隔島的送水管排氣閥，自來水當場宛如噴泉般湧出。圖：讀者提供 桃園市龜山區忠義路一段今(5)日上午7時42分許發生一起車禍，38歲王姓男子駕駛小客車由忠義路一段快車道直行往林口方向時，同向

台女在日本被詐騙...痛失1500萬日幣 北市警逮在台面交車手

在日本工作的一名60歲女子誤信臉書投資訊息，在日本以面交、匯款等方式投資超過日幣1500萬元，她短暫回台發現「怎麼對方還...

影／中壢無照翁左轉與直行機車碰撞 送醫宣告不治

桃園市中壢區9/3發生一起死亡車禍。圖：讀者提供 桃園市中壢區本(9)月3日發生一起死亡車禍，81歲蔡姓老翁無照騎機車行經民權、元化路口時左轉，對向直行的28歲詹姓男騎士閃避不及，雙方當場發生碰撞，老

瑞芳粗坑口路水公司挖破天然氣管 基隆民宅廚房冒煙爐火沒關

自來水公司今天上午在新北市瑞芳區瑞芳區粗坑口路施工，不慎挖破天然氣管線，消防車到場警戒，警方疏導交通。另基隆市東信路一處...

台中8旬父迷途15小時喃喃「接孩子放學」 家屬：孩子早已成年

住台中市南區的8旬施姓男子日前凌晨2時在龍井區一處社區大樓前，口中喃喃「孩子念書，這麼晚還沒回家，來接讀小學的孩子放學....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。