瑞芳粗坑口路水公司挖破天然氣管 基隆民宅廚房冒煙爐火沒關

自來水公司今天上午在新北市瑞芳區瑞芳區粗坑口路施工，不慎挖破天然氣管線，消防車到場警戒，警方疏導交通。另基隆市東信路一處民宅上午冒煙，經查是屋主未關瓦斯爐，屋主趕回家關閉爐火。

瑞芳警分局表示，上午10時37分獲報，粗坑口路有天然氣管被挖破造成外洩，欣隆天然氣公司於10時50分到場處置，11時10分關閉天然氣管線後，天然氣公司及消防局人員評估無危害後，現場交由自來水公司及欣隆天然氣公司繼續後續修復施工。

瑞芳分局現場派遣四腳亭所、大寮所及交通分隊員警到場管制人車並引導繞道通行。未造成災害，無人員受傷。