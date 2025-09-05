瑞芳粗坑口路水公司挖破天然氣管 基隆民宅廚房冒煙爐火沒關
自來水公司今天上午在新北市瑞芳區瑞芳區粗坑口路施工，不慎挖破天然氣管線，消防車到場警戒，警方疏導交通。另基隆市東信路一處民宅上午冒煙，經查是屋主未關瓦斯爐，屋主趕回家關閉爐火。
瑞芳警分局表示，上午10時37分獲報，粗坑口路有天然氣管被挖破造成外洩，欣隆天然氣公司於10時50分到場處置，11時10分關閉天然氣管線後，天然氣公司及消防局人員評估無危害後，現場交由自來水公司及欣隆天然氣公司繼續後續修復施工。
瑞芳分局現場派遣四腳亭所、大寮所及交通分隊員警到場管制人車並引導繞道通行。未造成災害，無人員受傷。
另外，基隆市信義區東信路192巷一處民宅，上午11時19分也傳出火警，民眾報案廚房冒煙。消防局派遣8車16人前往。11時29分屋主返家協助開門，進入關閉爐火，消防人員布一水線撲滅火勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言