台中8旬父迷途15小時喃喃「接孩子放學」 家屬：孩子早已成年

住台中市南區的8旬施姓男子日前凌晨2時在龍井區一處社區大樓前，口中喃喃「孩子念書，這麼晚還沒回家，來接讀小學的孩子放學......。」經警方協助送老翁返家，查出老翁疑失智，迷途15小時，徒步走到龍井區，施妻證實，丈夫口中「孩子」，其實已經長大成人了。

烏日警分局龍井分駐所員警廖唯喬、黃瓊云日前凌晨2時許獲報，一名長者在社區大樓前徘徊，疑似迷途。員警發現老翁已體力不支，對時間與地點感到混亂，但幸好還記得自己姓名，發現其妻已在當天上午11時報案協尋，順利聯絡上施妻。

警方考量到施妻年事已高，因此開車護送施姓老翁返家。施妻見丈夫平安無事，不斷地向員警道謝，並表示，她上午陪丈夫到西區台灣大道二段上診所看診，不料丈夫突然不見蹤影，迷途近15小時所幸沒有發生任何意外，心中的大石終於可以放下。而丈夫口中要接的小學孩子，其實已經長大成人了。