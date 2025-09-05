台中8旬父迷途15小時喃喃「接孩子放學」 家屬：孩子早已成年

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

住台中市南區的8旬施姓男子日前凌晨2時在龍井區一處社區大樓前，口中喃喃「孩子念書，這麼晚還沒回家，來接讀小學的孩子放學......。」經警方協助送老翁返家，查出老翁疑失智，迷途15小時，徒步走到龍井區，施妻證實，丈夫口中「孩子」，其實已經長大成人了。

烏日警分局龍井分駐所員警廖唯喬、黃瓊云日前凌晨2時許獲報，一名長者在社區大樓前徘徊，疑似迷途。員警發現老翁已體力不支，對時間與地點感到混亂，但幸好還記得自己姓名，發現其妻已在當天上午11時報案協尋，順利聯絡上施妻。

警方考量到施妻年事已高，因此開車護送施姓老翁返家。施妻見丈夫平安無事，不斷地向員警道謝，並表示，她上午陪丈夫到西區台灣大道二段上診所看診，不料丈夫突然不見蹤影，迷途近15小時所幸沒有發生任何意外，心中的大石終於可以放下。而丈夫口中要接的小學孩子，其實已經長大成人了。

烏日警分局長劉雲鵬表示，家中如果有年邁長者，務必多加留意並注意動向，出門時最好有親友在旁邊照料，避免讓年邁長者獨自外出，也可以在長者穿著的衣物或隨身攜帶的物品上留下聯絡電話及姓名等緊急聯絡方式，以便他人能即時幫助迷途長者平安返家。

烏日警分局龍井分駐所員警護送8旬施姓老翁（右）返家。記者趙容萱／翻攝
烏日警分局龍井分駐所員警護送8旬施姓老翁（右）返家。記者趙容萱／翻攝

失智

