竹南婦騎機車經無號誌路口碰撞貨車 傷重昏迷搶救中
苗栗縣竹南鎮建國路一處無號誌巷口昨午發生貨車與機車碰撞事故，騎機車的解姓婦人因頭部重創，傷重昏迷仍在加護病房救治；對此，警方提醒駕駛人行經無號誌路口務必當心，以策安全。
竹南警分局表示，該起交通事故發生於昨天下午1點45分許，蕭姓男子（53歲）駕駛貨車，沿建國路288巷163弄由西向東直行，與沿建國路288巷由南往北直行的機車騎士解婦（51歲）於路口發生碰撞。
解婦連人帶車撞上貨車右側車門倒地，頭部受創、現場意識不清，經救護人員緊急送醫，目前尚昏迷在加護病房救治中。
警方調查，雙方駕駛蕭男酒測值為0，解婦則待後續抽血檢測，以釐清是否涉及酒駕情勢，相關肇事原因及責任歸屬調查釐清中。
現場路口為無交通號誌的巷弄路口，道路兩側有遮蔽物阻擋視線，路面上雖畫有大大的「停」警示標誌，但仍發生事故致人重傷憾事。警方提醒駕駛人行經無號誌路口務必停車再開、減速慢行、注意左右來車並遵守標誌標線規定，以保障自身及其他用路人的生命安全。
