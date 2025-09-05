快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

竹南婦騎機車經無號誌路口碰撞貨車 傷重昏迷搶救中

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮建國路一處無號誌巷口昨午發生貨車與機車碰撞事故，騎機車的解姓婦人因頭部重創，傷重昏迷仍在加護病房救治；對此，警方提醒駕駛人行經無號誌路口務必當心，以策安全。

竹南警分局表示，該起交通事故發生於昨天下午1點45分許，蕭姓男子（53歲）駕駛貨車，沿建國路288巷163弄由西向東直行，與沿建國路288巷由南往北直行的機車騎士解婦（51歲）於路口發生碰撞。

解婦連人帶車撞上貨車右側車門倒地，頭部受創、現場意識不清，經救護人員緊急送醫，目前尚昏迷在加護病房救治中。

警方調查，雙方駕駛蕭男酒測值為0，解婦則待後續抽血檢測，以釐清是否涉及酒駕情勢，相關肇事原因及責任歸屬調查釐清中。

現場路口為無交通號誌的巷弄路口，道路兩側有遮蔽物阻擋視線，路面上雖畫有大大的「停」警示標誌，但仍發生事故致人重傷憾事。警方提醒駕駛人行經無號誌路口務必停車再開、減速慢行、注意左右來車並遵守標誌標線規定，以保障自身及其他用路人的生命安全。

現場路口為無交通號誌的巷弄路口，道路兩側有遮蔽物阻擋視線，路面上雖畫有大大的「停」警示標誌，但仍發生事故致人重傷憾事。圖／警方提供
現場路口為無交通號誌的巷弄路口，道路兩側有遮蔽物阻擋視線，路面上雖畫有大大的「停」警示標誌，但仍發生事故致人重傷憾事。圖／警方提供
現場貨車與機車碰撞事故後，導致騎機車的解姓婦人傷重昏迷救治中，肇事原因及責任歸屬仍待警方調查釐清。圖／警方提供
現場貨車與機車碰撞事故後，導致騎機車的解姓婦人傷重昏迷救治中，肇事原因及責任歸屬仍待警方調查釐清。圖／警方提供

交通事故

延伸閱讀

「走，來去龍鳳宮」竹南后厝龍鳳宮繪本新書發表 盼慈善之心代代綻放

竹南市區上演警匪追車 外送員神助攻搭載員警追捕逃逸移工到案

扯！半年內住家遭闖空門6次 小偷是「親兒子」…竹南婦損失15萬

竹南85歲老翁疑誤打排檔釀三車事故　3人送醫無大礙

相關新聞

台南80歲男開賓士車連撞6車繼續跑 警攔後自稱太累不知肇事

台南陳姓男子昨晚駕駛黑色賓士車在台南山上區駕車連續擦撞6輛車、而且連撞6次都不停下來處理。警方接獲報案10多分鐘後攔住駕...

分隔島驚見噴泉！桃園龜山小客車與機車擦撞 送水管排氣閥慘遭波及

自小客車撞壞分隔島的送水管排氣閥，自來水當場宛如噴泉般湧出。圖：讀者提供 桃園市龜山區忠義路一段今(5)日上午7時42分許發生一起車禍，38歲王姓男子駕駛小客車由忠義路一段快車道直行往林口方向時，同向

台女在日本被詐騙...痛失1500萬日幣 北市警逮在台面交車手

在日本工作的一名60歲女子誤信臉書投資訊息，在日本以面交、匯款等方式投資超過日幣1500萬元，她短暫回台發現「怎麼對方還...

影／中壢無照翁左轉與直行機車碰撞 送醫宣告不治

桃園市中壢區9/3發生一起死亡車禍。圖：讀者提供 桃園市中壢區本(9)月3日發生一起死亡車禍，81歲蔡姓老翁無照騎機車行經民權、元化路口時左轉，對向直行的28歲詹姓男騎士閃避不及，雙方當場發生碰撞，老

瑞芳粗坑口路水公司挖破天然氣管 基隆民宅廚房冒煙爐火沒關

自來水公司今天上午在新北市瑞芳區瑞芳區粗坑口路施工，不慎挖破天然氣管線，消防車到場警戒，警方疏導交通。另基隆市東信路一處...

台中8旬父迷途15小時喃喃「接孩子放學」 家屬：孩子早已成年

住台中市南區的8旬施姓男子日前凌晨2時在龍井區一處社區大樓前，口中喃喃「孩子念書，這麼晚還沒回家，來接讀小學的孩子放學....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。