快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

分隔島驚見噴泉！桃園龜山小客車與機車擦撞 送水管排氣閥慘遭波及

桃園電子報／ 桃園電子報

S 396263429
自小客車撞壞分隔島的送水管排氣閥，自來水當場宛如噴泉般湧出。圖：讀者提供

桃園市龜山區忠義路一段今(5)日上午7時42分許發生一起車禍，38歲王姓男子駕駛小客車由忠義路一段快車道直行往林口方向時，同向的69歲洪姓男子騎乘普重機車欲迴轉往龜山方向，穿越道路時，雙方發生擦撞，自小客車再撞壞分隔島的送水管排氣閥，自來水當場宛如噴泉般湧出。對此，龜山警分局表示，該起事故造成王男、洪男受傷，所幸兩人均沒有生命危險。此外，台灣自來水公司表示，該起事故未影響供水。

S 11469177 0
小客車與普重機車雙方發生擦撞。圖：讀者提供

龜山交通分隊說明，車禍造成王男右手肘血腫，洪男身體多處擦挫傷，送醫治療後沒有大礙。經警方對當事人實施酒測檢查，雙方酒測值均為0，有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。警方呼籲，民眾駕駛車輛應注意車前狀況，遵守交通規則，維護人車安全。

S 11469182 0
龜山二站往三站送水管於分隔島設置之排氣閥被車輛撞損。圖：讀者提供

台水第二區管理處則表示，龜山二站往三站送水管於分隔島設置之「排氣閥」被車輛撞損，造成自來水湧出。因排氣閥下方有開關可關閉，台水獲報後隨即派員處理，不影響供水。針對排氣閥損壞，台水將會對肇事者求償。

S 396263430
排氣閥下方有開關可關閉，台水獲報後隨即派員處理，不影響供水。圖：讀者提供

台水二區處解釋，排氣閥是一種供水設施，主要用於排除管線中的氣體，以防止水壓不足造成供水困難。這些設備通常出現於馬路邊或橋上。

本文章來自《桃園電子報》。原文：分隔島驚見噴泉！桃園龜山小客車與機車擦撞 送水管排氣閥慘遭波及

延伸閱讀：

  1. 楊梅幼獅擴大工業區廠協會理事長履新 桃市府持續投入資源帶動產業升級
  2. 刑事局與凱基金控合作阻詐 為民眾守護荷包

桃園 重機 車禍

延伸閱讀

桃園龜山甜點地圖大解鎖！4間隱藏版甜點店推薦，甜到心裡不膩口

六龜山城陶韻陶藝展 百年池田屋化身陶作美學空間

國1桃園路段驚傳轎車逆向？警方曝真相

水來了！管線改接提前6小時復水 彰化進入鳥嘴潭供水時代

相關新聞

台南80歲男開賓士車連撞6車繼續跑 警攔後自稱太累不知肇事

台南陳姓男子昨晚駕駛黑色賓士車在台南山上區駕車連續擦撞6輛車、而且連撞6次都不停下來處理。警方接獲報案10多分鐘後攔住駕...

分隔島驚見噴泉！桃園龜山小客車與機車擦撞 送水管排氣閥慘遭波及

自小客車撞壞分隔島的送水管排氣閥，自來水當場宛如噴泉般湧出。圖：讀者提供 桃園市龜山區忠義路一段今(5)日上午7時42分許發生一起車禍，38歲王姓男子駕駛小客車由忠義路一段快車道直行往林口方向時，同向

台女在日本被詐騙...痛失1500萬日幣 北市警逮在台面交車手

在日本工作的一名60歲女子誤信臉書投資訊息，在日本以面交、匯款等方式投資超過日幣1500萬元，她短暫回台發現「怎麼對方還...

影／中壢無照翁左轉與直行機車碰撞 送醫宣告不治

桃園市中壢區9/3發生一起死亡車禍。圖：讀者提供 桃園市中壢區本(9)月3日發生一起死亡車禍，81歲蔡姓老翁無照騎機車行經民權、元化路口時左轉，對向直行的28歲詹姓男騎士閃避不及，雙方當場發生碰撞，老

瑞芳粗坑口路水公司挖破天然氣管 基隆民宅廚房冒煙爐火沒關

自來水公司今天上午在新北市瑞芳區瑞芳區粗坑口路施工，不慎挖破天然氣管線，消防車到場警戒，警方疏導交通。另基隆市東信路一處...

台中8旬父迷途15小時喃喃「接孩子放學」 家屬：孩子早已成年

住台中市南區的8旬施姓男子日前凌晨2時在龍井區一處社區大樓前，口中喃喃「孩子念書，這麼晚還沒回家，來接讀小學的孩子放學....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。