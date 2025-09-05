自小客車撞壞分隔島的送水管排氣閥，自來水當場宛如噴泉般湧出。圖：讀者提供

桃園市龜山區忠義路一段今(5)日上午7時42分許發生一起車禍，38歲王姓男子駕駛小客車由忠義路一段快車道直行往林口方向時，同向的69歲洪姓男子騎乘普重機車欲迴轉往龜山方向，穿越道路時，雙方發生擦撞，自小客車再撞壞分隔島的送水管排氣閥，自來水當場宛如噴泉般湧出。對此，龜山警分局表示，該起事故造成王男、洪男受傷，所幸兩人均沒有生命危險。此外，台灣自來水公司表示，該起事故未影響供水。

小客車與普重機車雙方發生擦撞。圖：讀者提供

龜山交通分隊說明，車禍造成王男右手肘血腫，洪男身體多處擦挫傷，送醫治療後沒有大礙。經警方對當事人實施酒測檢查，雙方酒測值均為0，有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。警方呼籲，民眾駕駛車輛應注意車前狀況，遵守交通規則，維護人車安全。

龜山二站往三站送水管於分隔島設置之排氣閥被車輛撞損。圖：讀者提供

台水第二區管理處則表示，龜山二站往三站送水管於分隔島設置之「排氣閥」被車輛撞損，造成自來水湧出。因排氣閥下方有開關可關閉，台水獲報後隨即派員處理，不影響供水。針對排氣閥損壞，台水將會對肇事者求償。

排氣閥下方有開關可關閉，台水獲報後隨即派員處理，不影響供水。圖：讀者提供

台水二區處解釋，排氣閥是一種供水設施，主要用於排除管線中的氣體，以防止水壓不足造成供水困難。這些設備通常出現於馬路邊或橋上。

本文章來自《桃園電子報》。原文：分隔島驚見噴泉！桃園龜山小客車與機車擦撞 送水管排氣閥慘遭波及