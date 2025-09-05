保母踩濕抹布滑倒摔飛男嬰 害變腦性麻痺遭判1年2月刑

高雄市一名王姓保母去年3月受托照顧一名5個月大的男嬰，沒想到保母竟在抱男嬰時踩到濕抹布滑倒，害男嬰摔飛出去撞到頭，不僅腦出血、頭骨骨折，還留下肢體障礙、腦性麻痺及癲癇等後遺症，雖保母辯稱已盡力保護男嬰，但法官認為保母疏忽大意釀成男嬰嚴重傷害，因此判她1年2個月有期徒刑。

判決書指出，王姓保母是領有居家式托育服務的托育人員，去年3月4日起受男嬰父親委託在日間照顧男嬰，沒想到才送託照顧1個多月，4月10日當天下午保母卻因為男嬰溢奶，要帶男嬰到浴室盥洗時，不慎踩到濕抹布滑倒，抱在手中的男嬰當場摔飛出去。

雖然男嬰第一時間被送往醫院急救，但男嬰仍因撞擊頭部，造成急性硬腦膜下出血合併顱骨骨折、雙側視網膜出血等傷害。經醫院追蹤治療，男嬰留下因腦外傷導致的肢體障礙及癲癇，連醫師都評估雖然男嬰逐漸恢復中，但因為年紀尚小，還無法確定是否可以恢復到健康狀態。

醫師作證表示，男嬰因為神經還在發展，這個年紀的小朋友只會翻身，無法預測其他功能是否受到影響，需要日後追蹤，無法確認有痊癒的可能，已達身體健康有難治傷害的程度。後續醫院追蹤也發現，男嬰患有腦性麻痺、癲癇、運動及語言發展遲緩，並應持續接受復健治療。

不過保母的律師卻辯稱，男嬰已逐漸恢復中，沒有證據顯示男嬰的傷不能治療或難於治療。