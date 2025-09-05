聽新聞
台南80歲男開賓士車連撞6車繼續跑 警攔後自稱太累不知肇事
台南陳姓男子昨晚駕駛黑色賓士車在台南山上區駕車連續擦撞6輛車、而且連撞6次都不停下來處理。警方接獲報案10多分鐘後攔住駕駛，發現他已經80歲，他自稱「太累、精神不好」。因連續肇事逃逸警方依公共危險罪嫌送辦。
新化警察分局表示，陳姓男子昨晚駕駛轎車沿山上區明和路行駛時，連續擦撞路邊車輛，最後擦撞1騎乘腳踏車民眾後還是沒有停車駛離。
警方表示，獲報後立即派員前往，在山上區天后宮牌樓附近發現肇事車輛及駕駛，陳姓駕駛僅輕微擦傷，經酒測沒有酒駕，但涉及連續肇事逃逸，分局調查後依法移送台南地檢署偵辦。
員警指出，攔住他時酒測沒有喝酒跡象。他自稱要去找朋友，突然間「精神不濟」、不知道為什麼會一直肇事逃逸。
