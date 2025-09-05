快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

影／中壢無照翁左轉與直行機車碰撞 送醫宣告不治

桃園電子報／ 桃園電子報

111IMG 1957 0
桃園市中壢區9/3發生一起死亡車禍。圖：讀者提供

桃園市中壢區本(9)月3日發生一起死亡車禍，81歲蔡姓老翁無照騎機車行經民權、元化路口時左轉，對向直行的28歲詹姓男騎士閃避不及，雙方當場發生碰撞，老翁連人帶車被撞飛，送醫後宣告不治。對此，中壢警分局呼籲，用路人行經路口務必養成「車輛慢、看、停」的習慣，減速慢行、注意周邊。

222IMG 1959 0
老翁連人帶車被撞飛，送醫後宣告不治。圖：讀者提供

中壢分局統計，今(114)年度迄今轄內共發生無照駕駛致人受傷事故1072件，此外未依規定轉彎肇事案件也發生近百件。為防制事故發生警方積極強化執法，今年以來已取締無照駕駛1375件、違規轉彎1萬6859件，展現維護交通安全的決心。

警方指出，駕駛人除應遵守號誌外，更須注意路權與周邊交通狀況，避免因一時大意造成悲劇。另外無照駕駛不僅涉及刑事責任，還可能面臨高額罰鍰、民事賠償及保險不理賠等後果，也危及自己與他人生命安全，依法考取駕照是每位用路人的基本責任。

中壢分局長林鼎泰呼籲民眾，行經路口務必養成「車輛慢、看、停」的習慣，減速慢行、注意周邊，養成「人本交通-停讓文化」，並確實遵守交通規則與轉彎禮讓原則，共同營造安全的用路環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】中壢無照翁左轉與直行機車碰撞 送醫宣告不治

延伸閱讀：

  1. 刑事局與凱基金控合作阻詐 為民眾守護荷包
  2. 八德警攔查超載車輛 查獲6名失聯越南籍移工

中壢 桃園

延伸閱讀

中壢「移動神主牌」撞了就跑 車主發文喊：找到有獎金

中壢騎士鬼切遭擊落 運將無奈：戰爭攔截導彈都沒我準

桃警攻堅破中壢職業賭場 吃驚83歲阿嬤賭性堅強

中壢惡火4童喪命開學日入校撫情緒 兩校入班輔導辦追思會

相關新聞

台南80歲男開賓士車連撞6車繼續跑 警攔後自稱太累不知肇事

台南陳姓男子昨晚駕駛黑色賓士車在台南山上區駕車連續擦撞6輛車、而且連撞6次都不停下來處理。警方接獲報案10多分鐘後攔住駕...

分隔島驚見噴泉！桃園龜山小客車與機車擦撞 送水管排氣閥慘遭波及

自小客車撞壞分隔島的送水管排氣閥，自來水當場宛如噴泉般湧出。圖：讀者提供 桃園市龜山區忠義路一段今(5)日上午7時42分許發生一起車禍，38歲王姓男子駕駛小客車由忠義路一段快車道直行往林口方向時，同向

台女在日本被詐騙...痛失1500萬日幣 北市警逮在台面交車手

在日本工作的一名60歲女子誤信臉書投資訊息，在日本以面交、匯款等方式投資超過日幣1500萬元，她短暫回台發現「怎麼對方還...

影／中壢無照翁左轉與直行機車碰撞 送醫宣告不治

桃園市中壢區9/3發生一起死亡車禍。圖：讀者提供 桃園市中壢區本(9)月3日發生一起死亡車禍，81歲蔡姓老翁無照騎機車行經民權、元化路口時左轉，對向直行的28歲詹姓男騎士閃避不及，雙方當場發生碰撞，老

瑞芳粗坑口路水公司挖破天然氣管 基隆民宅廚房冒煙爐火沒關

自來水公司今天上午在新北市瑞芳區瑞芳區粗坑口路施工，不慎挖破天然氣管線，消防車到場警戒，警方疏導交通。另基隆市東信路一處...

台中8旬父迷途15小時喃喃「接孩子放學」 家屬：孩子早已成年

住台中市南區的8旬施姓男子日前凌晨2時在龍井區一處社區大樓前，口中喃喃「孩子念書，這麼晚還沒回家，來接讀小學的孩子放學....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。