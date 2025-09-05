影／中壢無照翁左轉與直行機車碰撞 送醫宣告不治

桃園市中壢區9/3發生一起死亡車禍。圖：讀者提供

桃園市中壢區本(9)月3日發生一起死亡車禍，81歲蔡姓老翁無照騎機車行經民權、元化路口時左轉，對向直行的28歲詹姓男騎士閃避不及，雙方當場發生碰撞，老翁連人帶車被撞飛，送醫後宣告不治。對此，中壢警分局呼籲，用路人行經路口務必養成「車輛慢、看、停」的習慣，減速慢行、注意周邊。

老翁連人帶車被撞飛，送醫後宣告不治。圖：讀者提供

中壢分局統計，今(114)年度迄今轄內共發生無照駕駛致人受傷事故1072件，此外未依規定轉彎肇事案件也發生近百件。為防制事故發生警方積極強化執法，今年以來已取締無照駕駛1375件、違規轉彎1萬6859件，展現維護交通安全的決心。

警方指出，駕駛人除應遵守號誌外，更須注意路權與周邊交通狀況，避免因一時大意造成悲劇。另外無照駕駛不僅涉及刑事責任，還可能面臨高額罰鍰、民事賠償及保險不理賠等後果，也危及自己與他人生命安全，依法考取駕照是每位用路人的基本責任。

中壢分局長林鼎泰呼籲民眾，行經路口務必養成「車輛慢、看、停」的習慣，減速慢行、注意周邊，養成「人本交通-停讓文化」，並確實遵守交通規則與轉彎禮讓原則，共同營造安全的用路環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】中壢無照翁左轉與直行機車碰撞 送醫宣告不治