高雄休旅車無號誌路口左轉撞百萬紅牌重機 騎士騰空重摔和駕駛雙送醫

林姓男子昨晚8時24分駕休旅車從高市大寮路無號誌路口左轉時，當場撞及直行由吳姓男子騎乘的義大利Aprilia的RSV4百萬紅牌重機，吳男當場騰空一圈重摔落地，重機後照鏡斷裂、車殼脫落，所幸吳僅身體擦挫傷，和林男雙雙被送醫治療。

林園警分局指出，65歲林姓男子駕駛休旅車昨晚8時24分從大寮區大寮路441巷左轉大寮路，因該處路口無號誌，林男左彎時，當時24歲吳姓男子騎乘紅牌重機由東往西直行，因閃避不及，猛烈撞及林男休旅車左側車身。