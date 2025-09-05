男8度進出台中寺廟裝拜佛 破壞功德箱偷竊遭訴
倪姓男子到台中市西區某寺廟，前後進出廟內8次鞠躬拜佛、營造「虔誠信徒」假象後，破壞功德箱竊取香油錢逃逸，警方獲報通知到案調查送辦，檢方依加重竊盜等罪嫌起訴。
台中市政府警察局第一分局今天表示，公益派出所6月1日接獲報案，向上路一段某寺廟功德箱遭破壞且香油錢遭竊，警方立即展開調查。
警方調閱監視器發現倪姓男子當天下午1時55分起，前後8度進廟內大廳，先後多次鞠躬拜佛，反覆進出製造假動作，刻意營造「虔誠信徒」假象。
監視畫面顯示，倪姓男子短短5分鐘內連續作案，持工具撬動功德箱，未果後還直接徒手破壞投錢孔木板，連續4次伸手竊取香油錢後逃逸。
呂姓寺廟主任委員告訴警方，當時他在辦公室休息，醒來後發現功德箱遭破壞，香油錢粗估約新台幣1萬元全數遭竊。
警方調查後鎖定倪姓男子涉案，經通知到案，全案警詢後函送台灣台中地方檢察署偵辦，檢方日前依中華民國刑法加重竊盜及毀損罪嫌提起公訴。
