男8度進出台中寺廟裝拜佛　破壞功德箱偷竊遭訴

自小客車撞壞分隔島的送水管排氣閥，自來水當場宛如噴泉般湧出。圖：讀者提供 桃園市龜山區忠義路一段今(5)日上午7時42分許發生一起車禍，38歲王姓男子駕駛小客車由忠義路一段快車道直行往林口方向時，同向

2025-09-05 12:43