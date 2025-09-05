白沙屯媽祖駐駕「神激動女警官」爆紅 林婉婷榮升嘉市警局婦幼隊長

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市警察局日前舉行月報暨陞職授階典禮，新任局長陳明志親自為晉陞人員授階。其中，因白沙屯媽祖駐駕而爆紅的「神激動女警官」林婉婷，正式榮升為婦幼隊隊長，掛上二線四星肩章，肩負守護婦幼與維護社會安全的重任。

林婉婷畢業於中央警察大學犯罪防治學系67期，並取得中正大學犯罪防治研究所博士學位。她歷任副所長、警務員、股長、副隊長與局秘書等職務，是嘉市警局首位女性副所長，專業與歷練兼具。

2023年10月，苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」首度駐駕嘉義市，行進路線未按既定安排，意外「三進三出」駐駕市警局。當時擔任主持人並負責打詐宣導的林婉婷，見證媽祖神轎停駕於警局，情緒激動到聲嘶力竭，神情畫面被直播與信眾拍下，隨後在網路瘋傳，被網友封為「神激動女警官」。

「沒想到媽祖會臨時駐駕警局，那一刻真的又驚又喜！」林婉婷回憶，當時她正準備在警局門口舉牌宣導反詐，卻意外成了網路熱議的焦點。她笑說，感謝媽祖加持，讓打詐宣導更具能見度，也讓更多人看見警方守護民眾安全的努力。

事實上，林婉婷長期投入犯罪預防與宣導工作。她與同事組成「嘉華三朵花」，以直播、創意短片方式推廣交通安全、婦幼保護與反詐騙觀念，深受市民喜愛。去年，她更獲警政署評選為全國犯罪預防宣導績優人員第二名，受到署長張榮興親自頒獎肯定。

局長陳明志表示，林婉婷不僅專業能力優秀，對婦幼保護及犯罪防治更具熱情，期勉她持續發揮專長，結合創新宣導方式，與團隊打造嘉市成為「全齡共享、世代宜居」新都心。從「神激動女警官」到新任婦幼隊長，林婉婷的形象深植人心。她強調，將延續信念，持續守護婦幼安全、深化反詐宣導，讓市民安心生活，希望藉專業熱情，讓警察工作貼近人心。

婦幼隊隊長林婉婷與同事組成「嘉華三朵花」，以直播、創意短片方式推廣交通安全、婦幼保護與反詐騙觀念，深受市民喜愛。記者魯永明／翻攝
嘉義市警察局新任局長陳明志（左）為晉陞人員授階。其中，因白沙屯媽祖駐駕而爆紅的「神激動女警官」林婉婷（右），正式榮升為婦幼隊隊長，掛上二線四星肩章，肩負守護婦幼與維護社會安全的重任。記者魯永明／翻攝
嘉義市警察局新任局長陳明志為晉陞人員授階。其中，因白沙屯媽祖駐駕而爆紅的「神激動女警官」林婉婷（中），正式榮升為婦幼隊隊長，掛上二線四星肩章，肩負守護婦幼與維護社會安全的重任。記者魯永明／翻攝
婦幼隊隊長林婉婷與同事組成「嘉華三朵花」，以直播、創意短片方式推廣交通安全、婦幼保護與反詐騙觀念，深受市民喜愛。記者魯永明／翻攝
