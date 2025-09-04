台中火力發電廠變電室「冒煙起火」 消防急衝現場救援！台電說話了
台中火力發電廠新燃氣機組1樓變電室內的變壓器，今天傍晚冒煙起火，港務消防大隊台中港隊立即派員滅火，燃燒範圍侷限在設備內部，在傍晚5時47分控制火勢；台電表示，此次事件不影響供電及安全。
台中火力發電廠新燃氣機組變電室在下午5時許起火，港務大隊台中港隊5點11分獲報出動救災車7車、16人前往，現場係水泵變頻器電氣設備冒煙，燃燒範圍侷限在設備內部，未擴大延燒，火勢在47分控制，燃燒面積約8平方公尺，無人員傷亡。
台電指出，今天傍晚5時11分接獲台中電廠新燃氣機組電氣室內的變壓器冒煙起火燃燒，廠內消防隊立即展開滅火行動，並同步通報消防隊進場協助，在5時47分已控制火勢，後續已完全撲滅。
台電表示，此次事件不影響台中電廠既有機組運轉及供電，亦無人員受傷，將詳細調查事故原因。
