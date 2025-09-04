快訊

台中工地交通錐碰撞衝突 怪手駕駛不滿竟「機具擋道」挨罰

中央社／ 台中4日電

1名機車騎士今天行經台中北屯區時，不慎碰倒路旁工地交通錐，引發作業中怪手駕駛不滿，竟以怪手擋道，經網友轉傳影像引發熱議。警方表示，怪手駕駛行為違反規定，將依法開罰

有網友今天在臉書（Facebook）社團爆料公社張貼影片，畫面顯示，今天上午有1部機車行經北屯區崇德路時，疑與路旁作業中的怪手駕駛發生爭執，怪手駕駛直接將機具擋在道路上，阻止機車通行，直到後方汽車鳴喇叭才放行，行徑引發網友議論。

台中市警局第五分局今天表示，有關民眾今天在社群網站張貼影片，內容顯示怪手駕駛與機車騎士於崇德路段僵持，經查警方未接獲報案，經調查為自來水公司進行管線汰換工程，吳姓機車騎士行經時不慎碰倒施工處交通錐，引發怪手駕駛與吳男爭執。

警方表示，有關怪手運作超過申請路權範圍，攔阻人車等狀況，警方將依道路交通管理處罰條規定開罰，最高可處新台幣4800元罰鍰。

警方呼籲，施工單位應確實做好交管措施，用路人亦應注意道路狀況，確保行車安全。

開罰 台中市 機車騎士 爆料公社

