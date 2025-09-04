國道3天交通大執法取締2158件未繫安全帶 平均每小時30件

開車、乘車上高速公路不繫安全帶的人超乎想像多，國道公路警察局9月1至3日展開交通大執法，包括運用AI科技輔助儀器和紅斑馬路檢等方式，3天共計取締2158件未繫安全帶，平均每小時30件，2分鐘即可查獲1件。

國道公路警察局交通科股長陳文斌指出，未繫安全帶使人被拋出車外，是高速公路車禍造成嚴重傷亡常見原因，警方連續3天專案大執法針對未繫安全帶、大型車、駕駛使用手機、疲勞駕駛等高風險違規行為加強查緝。

昨天上午9至11時並特別規畫2小時「安全帶大執法」，在高速公路全線重點路段共設置47個執法熱點，同步加強路檢與AI科技儀器監測，3天專案期間共取締2158件未繫安全帶、57件其他樣態違規。

基層員警指出，即便已經宣導多年，部分駕駛人迄今未養成開車繫妥安全帶習慣，在執行路檢勤務時，有些人都已經看到警察在攔車，旁邊且豎立大大字樣擺明要取締未繫安全帶，偏偏就是不繫。