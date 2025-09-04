台南38歲男搶銀樓 老闆大喊「搶劫！」警民合力逮人

台南新營今下午3時許發生一起銀樓搶案，38歲無業的王姓男子趁老闆未注意，一手抓走店內4條金手鍊及66枚金戒指後逃跑，老闆發現後大喊「搶劫！」，熱心民眾聽聞協助追捕，最後與警方合力制伏，王男當場人贓俱獲，案由警方處理中。

據悉，該銀樓位在警分局不遠處，但今年已是第2度遭竊。王姓男子下午3時許到新營第一市場某銀樓，佯裝成顧客假意選購，卻趁老闆未注意時，順手拿走未上鎖櫃內的金戒指，並藏進包包，正準備竊走4條貔貅金手鍊時，被老闆發現大聲喝斥，王男見狀抓走手鍊就往店外逃逸。

老闆趕緊跑出店外跟隨，一路上大喊「搶劫！搶劫！幫忙抓人」，吸引不少民眾注意，許多熱心民眾上前幫忙抓人，有的幫忙報警，一名機車騎士甚至衝到王男前面攔阻，利用機車將王男絆倒。

新營警方獲報趕抵現場協助追捕，警民合作下，王男僅逃了15分鐘約500公尺就被壓制在地，警方調查，王男搶走66枚金戒指及4條金手鍊，市價約達88萬元，已全數追回，王男沒有穩定的工作，疑因缺錢而犯案，案由警方調查中。