高雄大社離奇命案今解剖 死者頭部「多處內傷」疑外力造成

高雄市大社區郭姓女子因張姓男友大鬧醫院後被親友找上門，才被發現她早已發黑陳屍家中多日，法醫今解剖遺體驗屍，雖告知家屬「死因不詳」，但檢警高度懷疑郭女可能是遭他殺，因法醫在她頭部察覺多處內傷，不僅頭蓋骨出血，上顎、顴骨也骨折，甚至可能傷及腦幹。

法醫經動用電腦斷層及今天上午解剖遺體後發現，死者郭姓女子（54歲）雖無明顯外傷，但發黑腫脹的遺體外表下，仍發現她臉部右顴骨部位有擦挫傷、左上臂疑似皮下軟組織出血、右手手掌背面瀰漫性紅腫、左手手掌背面多處挫傷及皮下出血。

不過這些都不是法醫推斷的致命傷，法醫經解剖才驚覺，郭女生前可能遭到頭部重擊，因為她的左後腦勺在頭皮與頭蓋骨之間有大量內出血，且右上顎及顴骨有分離性骨折，還發現鼻中隔骨折，甚至可能有「腦幹軸突損傷」。

據了解，腦幹軸突損傷被形容像是因遭到外力強烈撞擊頭部，導致大腦直接在頭骨裡亂跑，因而連接大腦與脊髓的腦幹遭到拉扯損傷，甚至可能直接被拉斷。為詳細確認是否有腦幹損傷，檢警已另外安排化驗腦幹組織。