中興大學再傳意外！實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫治療

國立中興大學昨晚才驚傳實驗室爆炸，釀1名女學生遭鋰電池炸傷；未料今下午實驗室又發生意外，有學生混和多種化學廢液，過程中產生大量濃煙氣體，造成黃姓女學生額頭遭強酸灼傷，另名林姓男同學吸入氣體不適，2人均送醫治療。

台中市消防局今下午3點多獲報，中興大學內實驗室處理強酸廢液產生大量白色氣體，派遣第七大隊、轄區信義分隊等共計3個單位，出動各式消防車10輛、消防人員18名，現場由大隊長盧士偉擔任指揮官。

消防指出，到場時現場無火勢、煙霧，將實驗室窗戶打開通風排煙，有2人輕微受傷，其中1名女性約24歲，額頭有被強酸噴濺，額頭1度1％燙傷，意識清楚；另1名男性約25歲，無明顯外傷，疑似吸入不明氣體，造成身體不適，2人皆送大里仁愛醫院。

台中第三分局表示，經查當時黃姓女學生在實驗室內做實驗，因混和多種化學廢液產生大量濃煙氣體，該氣體造成黃女額頭灼傷。