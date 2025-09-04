快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

聽新聞
0:00 / 0:00

中興大學再傳意外！實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫治療

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國立中興大學昨晚才驚傳實驗室爆炸，釀1名女學生遭鋰電池炸傷；未料今下午實驗室又發生意外，有學生混和多種化學廢液，過程中產生大量濃煙氣體，造成黃姓女學生額頭遭強酸灼傷，另名林姓男同學吸入氣體不適，2人均送醫治療。

台中市消防局今下午3點多獲報，中興大學內實驗室處理強酸廢液產生大量白色氣體，派遣第七大隊、轄區信義分隊等共計3個單位，出動各式消防車10輛、消防人員18名，現場由大隊長盧士偉擔任指揮官。

消防指出，到場時現場無火勢、煙霧，將實驗室窗戶打開通風排煙，有2人輕微受傷，其中1名女性約24歲，額頭有被強酸噴濺，額頭1度1％燙傷，意識清楚；另1名男性約25歲，無明顯外傷，疑似吸入不明氣體，造成身體不適，2人皆送大里仁愛醫院。

台中第三分局表示，經查當時黃姓女學生在實驗室內做實驗，因混和多種化學廢液產生大量濃煙氣體，該氣體造成黃女額頭灼傷。

另在場人林姓男同學也吸到濃煙，故由校護陪同，由119送往醫院檢查治療，未造成其他災害，現場由消防隊先行包紮、就醫，警方於現場協助疏導交通，管制人員出入。

中興大學今下午驚傳實驗室意外，2名學生分別遭強酸灼傷、吸入氣體不適送醫。記者曾健祐／翻攝
中興大學今下午驚傳實驗室意外，2名學生分別遭強酸灼傷、吸入氣體不適送醫。記者曾健祐／翻攝
中興大學今下午驚傳實驗室意外，2名學生分別遭強酸灼傷、吸入氣體不適送醫。記者曾健祐／翻攝
中興大學今下午驚傳實驗室意外，2名學生分別遭強酸灼傷、吸入氣體不適送醫。記者曾健祐／翻攝
中興大學今下午驚傳實驗室意外，2名學生分別遭強酸灼傷、吸入氣體不適送醫。記者曾健祐／翻攝
中興大學今下午驚傳實驗室意外，2名學生分別遭強酸灼傷、吸入氣體不適送醫。記者曾健祐／翻攝

消防隊 中興大學 消防人員

延伸閱讀

彰化市去年中元普度燒紙錢釀火警 消防人員抱孩子出火場漏網畫面

台南安南區民宅電表開關燒了 1樓起火濃煙漫天

中興大學實驗室驚傳爆炸 女學生遭燙傷…疑鋰電池電壓過大

黑天鵝叼畢業證書後 中興大學新訓加碼人鵝相處術

相關新聞

中興大學再傳意外！實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫治療

國立中興大學昨晚才驚傳實驗室爆炸，釀1名女學生遭鋰電池炸傷；未料今下午實驗室又發生意外，有學生混和多種化學廢液，過程中產...

台中某大學24歲女墜樓當場死亡 校方：非本校學生

台中市1所私立科技大學今天下午傳出墜樓案件，1名年約24歲女子墜落在學校後方農田，明顯死亡。校方表示，非本校學生，該女從...

國道3天交通大執法取締2158件未繫安全帶 平均每小時30件

開車、乘車上高速公路不繫安全帶的人超乎想像多，國道公路警察局9月1至3日展開交通大執法，包括運用AI科技輔助儀器和紅斑馬...

台南38歲男搶銀樓 老闆大喊「搶劫！」警民合力逮人

台南新營今下午3時許發生一起銀樓搶案，38歲無業的王姓男子趁老闆未注意，一手抓走店內4條金手鍊及66枚金戒指後逃跑，老闆...

高雄大社離奇命案今解剖 死者頭部「多處內傷」疑外力造成

高雄市大社區郭姓女子因張姓男友大鬧醫院後被親友找上門，才被發現她早已發黑陳屍家中多日，法醫今解剖遺體驗屍，雖告知家屬「死...

小貨車追撞前車再撞交通號誌桿 強烈衝擊駕駛送醫不治

屏東縣林姓男子今天早上開車載2個孩子行經187縣道前往潮州火車站途中，停等紅燈時竟遭後方1輛小貨車追撞，車上3人都無大礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。