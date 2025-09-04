小貨車行駛中彰快速路擦撞遊覽車 小貨車駕駛涉肇逃警追查

38歲石姓男子駕駛小貨車昨下午5時42分，在台74線中彰快速路潭子路段與遊覽車擦撞，現場無人受傷，石姓駕駛涉嫌肇逃，警方將通知駕駛到案。

石姓男子駕駛小貨車行駛於台74線內側車道，東往西方向，疑似右側變換車道時，與同向行駛之鍾姓男子駕駛遊覽車發生擦撞。小貨車右側車身受損車損待確認，大客車車身左前方受損。

員警依規定到場處置，鍾男經檢測無酒精反應，無人受傷，已調閱相關影像以釐清案情，並通知石男到案說明。石男事故發生後未依規定處理涉肇逃，雖無人受傷或死亡，仍涉違規，大雅分局將會依法製單舉發，將處以最高3000元以下罰鍰，並吊扣駕照最長3個月。