快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

小貨車行駛中彰快速路擦撞遊覽車 小貨車駕駛涉肇逃警追查

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

38歲石姓男子駕駛小貨車昨下午5時42分，在台74線中彰快速路潭子路段與遊覽車擦撞，現場無人受傷，石姓駕駛涉嫌肇逃，警方將通知駕駛到案。

石姓男子駕駛小貨車行駛於台74線內側車道，東往西方向，疑似右側變換車道時，與同向行駛之鍾姓男子駕駛遊覽車發生擦撞。小貨車右側車身受損車損待確認，大客車車身左前方受損。

員警依規定到場處置，鍾男經檢測無酒精反應，無人受傷，已調閱相關影像以釐清案情，並通知石男到案說明。石男事故發生後未依規定處理涉肇逃，雖無人受傷或死亡，仍涉違規，大雅分局將會依法製單舉發，將處以最高3000元以下罰鍰，並吊扣駕照最長3個月。

大雅分局呼籲，民眾如發生車禍應立即向110報案，現場等候警方處理，切勿認為沒事逕行離開，以免受罰，若肇事致人受傷或死亡而逃逸，還需負肇事逃逸刑事責任。

石姓男子駕駛小貨車昨傍晚在中彰快速道路與遊覽車擦撞，遊覽車受損，小貨車駕駛涉肇逃，警方將通知駕駛到案。圖／警方提供
石姓男子駕駛小貨車昨傍晚在中彰快速道路與遊覽車擦撞，遊覽車受損，小貨車駕駛涉肇逃，警方將通知駕駛到案。圖／警方提供

肇逃 車道

延伸閱讀

都闖紅燈！高雄遊覽車左轉撞翻速霸陸畫面曝 幸沒載客1駕駛輕傷

影／扯！三重小黃撞倒6輛機車肇逃 74歲老司機「無照駕駛已16年」

5分鐘內連撞兩機車波及一轎車釀3傷 肇逃男被判應執徒刑9月

學校常租遊覽車當學生交通車 監理與警察攔檢車輛確保安全

相關新聞

中興大學再傳意外！實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫治療

國立中興大學昨晚才驚傳實驗室爆炸，釀1名女學生遭鋰電池炸傷；未料今下午實驗室又發生意外，有學生混和多種化學廢液，過程中產...

台中某大學24歲女墜樓當場死亡 校方：非本校學生

台中市1所私立科技大學今天下午傳出墜樓案件，1名年約24歲女子墜落在學校後方農田，明顯死亡。校方表示，非本校學生，該女從...

國道3天交通大執法取締2158件未繫安全帶 平均每小時30件

開車、乘車上高速公路不繫安全帶的人超乎想像多，國道公路警察局9月1至3日展開交通大執法，包括運用AI科技輔助儀器和紅斑馬...

台南38歲男搶銀樓 老闆大喊「搶劫！」警民合力逮人

台南新營今下午3時許發生一起銀樓搶案，38歲無業的王姓男子趁老闆未注意，一手抓走店內4條金手鍊及66枚金戒指後逃跑，老闆...

高雄大社離奇命案今解剖 死者頭部「多處內傷」疑外力造成

高雄市大社區郭姓女子因張姓男友大鬧醫院後被親友找上門，才被發現她早已發黑陳屍家中多日，法醫今解剖遺體驗屍，雖告知家屬「死...

小貨車追撞前車再撞交通號誌桿 強烈衝擊駕駛送醫不治

屏東縣林姓男子今天早上開車載2個孩子行經187縣道前往潮州火車站途中，停等紅燈時竟遭後方1輛小貨車追撞，車上3人都無大礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。