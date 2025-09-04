小貨車追撞前車再撞交通號誌桿 強烈衝擊駕駛送醫不治

屏東縣林姓男子今天早上開車載2個孩子行經187縣道前往潮州火車站途中，停等紅燈時竟遭後方1輛小貨車追撞，車上3人都無大礙，但小貨車洪姓駕駛傷重不治，車禍原因仍待警方調查釐清。

有民眾在社群平台發文指出，他朋友的姊夫今天早上6時30分載2個孩子前往潮州火車站的途中，行經187縣道245-231號附近時，因紅燈減速停下，沒想到遭後方1輛小貨車追撞，姊夫與孩子都平安，但小貨車駕駛送醫時已無生命跡象。

警方調查，48歲林男駕駛自小客車沿台187縣道往潮州方向行駛，欲停等紅燈時，66歲洪男駕駛自小貨車由後方追撞後，自小貨車再撞擊路旁交通號誌桿，洪男經送醫搶救後不治。