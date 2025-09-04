快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

聽新聞
0:00 / 0:00

新北男晚上離家失聯…中興橋上拾獲手機 警消搜尋未果

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區1名年輕男子昨晚離家失聯，今天清晨卻被路人在中興橋上拾獲手機，家屬擔心他想不開而報案求助，但警方發動協尋、雙北市消防局在河域搜索均無所獲，列為失蹤人口繼續再查。

據了解，失聯男子現年24歲，妻子和父親今天清晨5時起，先後接到手機訊息，留言充滿負面情緒，但電話都打不通。大約清晨5時30分，他的妻子終於撥通電話，但接話的陌生人聲稱是在中興橋上拾獲手機，雙方約在三重警分局中興橋派出所交還手機，家屬報案協尋。

警方查出失聯男子今天凌晨3時許，曾騎機車經過中興橋前往北市萬華區，並留言給朋友告知機車停放位置，他的藍牙耳機則被定位於北市端台北橋下，新北市消防局派員在中興橋上和岸際搜尋，台北市消防局出動船艇在台北橋水域搜索均無所獲。

由於沒有人目擊落水，橋上也沒發現遺留個人物品，消防搜救人員向家屬說明之後已收隊，警方將失聯男子列為失蹤人口繼續再查。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市五股區1名年輕男子昨晚離家失聯，今天清晨卻被路人在中興橋上拾獲手機，家屬擔心他想不開而報案求助，但警方發動協尋、雙北市消防局在河域搜索均無所獲，列為失蹤人口繼續再查。圖／三重警分局外觀資料照
新北市五股區1名年輕男子昨晚離家失聯，今天清晨卻被路人在中興橋上拾獲手機，家屬擔心他想不開而報案求助，但警方發動協尋、雙北市消防局在河域搜索均無所獲，列為失蹤人口繼續再查。圖／三重警分局外觀資料照

失聯 失蹤

延伸閱讀

新北大二學生掉落社區中庭 頭部重創送醫搶救不治

若須承擔不排斥選新北 李四川貼神學家祈禱文似曝心境

新北平溪慶和橋欄杆改善完工 提升望古地區通行安全

新北婦遭捲攪拌機 疑「頭臉埋水餃餡」窒息亡！雇主涉過失致死送辦

相關新聞

台中某大學24歲女墜樓當場死亡 校方：非本校學生

台中市1所私立科技大學今天下午傳出墜樓案件，1名年約24歲女子墜落在學校後方農田，明顯死亡。校方表示，非本校學生，該女從...

白天到黑夜！高雄76歲婦去買菜竟迷航 「騎車12小時」一路到台南

76歲林姓婦人昨天上午7時許外出買菜，一騎竟然就騎到晚上8時許，高雄、台南警方接獲焦急家屬報案協助，調閱監視器一路追查至...

陌生人闖家？80歲婦急報案「警破門見他躺床睡著」 背後真相令人鼻酸

桃園市大園區一名80歲的郭姓老婦今(4)日凌晨1時許向大園警分局報案稱，家中遭陌生人闖入躲在房間裡，員警獲報趕往現場，只見一名..

中興大學連2天實驗室意外 強酸噴濺、吸入氣體2學生送醫

國立中興大學昨晚才驚傳實驗室爆炸，釀1名女學生遭鋰電池炸傷；未料今下午實驗室又發生意外，有學生混和多種化學廢液，過程中產...

小貨車追撞前車再撞交通號誌桿 強烈衝擊駕駛送醫不治

屏東縣林姓男子今天早上開車載2個孩子行經187縣道前往潮州火車站途中，停等紅燈時竟遭後方1輛小貨車追撞，車上3人都無大礙...

緊急通報系統奏效 台南社宅7旬婦家中跌倒…警消即刻救助

台南首批完工社宅宜居仁愛上月底甫辦入厝儀式，昨凌晨傳出一名7旬獨居婦人因開刀行動不便，在家中房間不慎跌倒，所幸社宅有安裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。