新北男晚上離家失聯…中興橋上拾獲手機 警消搜尋未果

新北市五股區1名年輕男子昨晚離家失聯，今天清晨卻被路人在中興橋上拾獲手機，家屬擔心他想不開而報案求助，但警方發動協尋、雙北市消防局在河域搜索均無所獲，列為失蹤人口繼續再查。

據了解，失聯男子現年24歲，妻子和父親今天清晨5時起，先後接到手機訊息，留言充滿負面情緒，但電話都打不通。大約清晨5時30分，他的妻子終於撥通電話，但接話的陌生人聲稱是在中興橋上拾獲手機，雙方約在三重警分局中興橋派出所交還手機，家屬報案協尋。

警方查出失聯男子今天凌晨3時許，曾騎機車經過中興橋前往北市萬華區，並留言給朋友告知機車停放位置，他的藍牙耳機則被定位於北市端台北橋下，新北市消防局派員在中興橋上和岸際搜尋，台北市消防局出動船艇在台北橋水域搜索均無所獲。

由於沒有人目擊落水，橋上也沒發現遺留個人物品，消防搜救人員向家屬說明之後已收隊，警方將失聯男子列為失蹤人口繼續再查。

