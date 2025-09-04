聽新聞
緊急通報系統奏效 台南社宅7旬婦家中跌倒…警消即刻救助
台南首批完工社宅宜居仁愛上月底甫辦入厝儀式，昨凌晨傳出一名7旬獨居婦人因開刀行動不便，在家中房間不慎跌倒，所幸社宅有安裝緊急通報系統，保全業者獲報後趕緊請警消協助，入內後發現婦人躺臥在地，好在其意識清楚未受傷，也不願送醫，結束一場驚魂記。
歸仁警方表示，3日凌晨1點多接獲報案，指稱有民眾在家中跌倒需要協助，隨即派遣文賢派出所員警陳永倉、李宗翰前往查處，2員抵達現場在社宅大樓管理員陪同下，上樓敲門多次未果，該管理員也無住戶聯繫電話及備用鑰匙可入內確認。
警方隨後回撥報案電話發現是保全業者，業者表示，因接到該公司安裝之緊急通報系統求救訊息而報案，研判屋內民眾因受困無法開門。警方得知後立即聯繫消防局，由消防人員協助撬開門鎖，入內後果然發現婦人倒臥在房間地上，趕緊把她攙扶至床上休息。
據了解，婦人因脊椎開刀後行動不便，昨凌晨1點多在房間內不慎跌倒，無法動彈，好在當下還能觸碰按下緊急通報系統按鈕；經救護人員檢傷，老婦並未受傷且意識清楚，最後也未送醫，而員警離開前，除協助倒水讓老婦多喝水休息外，也貼心留下紙條叮嚀居服員老婦跌倒並請協助換門鎖。
歸仁警分局長廖水池表示，民眾平時應留意自身狀況，隨時自我檢查，無法照料時可申請看護照顧起居，確保發生意外時有人可即時協助，或撥打110或119報案電話，警方將立即前往協助。
