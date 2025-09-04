快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

聽新聞
0:00 / 0:00

緊急通報系統奏效 台南社宅7旬婦家中跌倒…警消即刻救助

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南首批完工社宅宜居仁愛上月底甫辦入厝儀式，昨凌晨傳出一名7旬獨居婦人因開刀行動不便，在家中房間不慎跌倒，所幸社宅有安裝緊急通報系統，保全業者獲報後趕緊請警消協助，入內後發現婦人躺臥在地，好在其意識清楚未受傷，也不願送醫，結束一場驚魂記。

歸仁警方表示，3日凌晨1點多接獲報案，指稱有民眾在家中跌倒需要協助，隨即派遣文賢派出所員警陳永倉、李宗翰前往查處，2員抵達現場在社宅大樓管理員陪同下，上樓敲門多次未果，該管理員也無住戶聯繫電話及備用鑰匙可入內確認。

警方隨後回撥報案電話發現是保全業者，業者表示，因接到該公司安裝之緊急通報系統求救訊息而報案，研判屋內民眾因受困無法開門。警方得知後立即聯繫消防局，由消防人員協助撬開門鎖，入內後果然發現婦人倒臥在房間地上，趕緊把她攙扶至床上休息。

據了解，婦人因脊椎開刀後行動不便，昨凌晨1點多在房間內不慎跌倒，無法動彈，好在當下還能觸碰按下緊急通報系統按鈕；經救護人員檢傷，老婦並未受傷且意識清楚，最後也未送醫，而員警離開前，除協助倒水讓老婦多喝水休息外，也貼心留下紙條叮嚀居服員老婦跌倒並請協助換門鎖。

歸仁警分局長廖水池表示，民眾平時應留意自身狀況，隨時自我檢查，無法照料時可申請看護照顧起居，確保發生意外時有人可即時協助，或撥打110或119報案電話，警方將立即前往協助。

台南仁德社宅一名7旬獨居老婦人因開刀行動不便，在家中房間不慎跌倒，所幸社宅有安裝緊急通報系統，讓婦人能第一時間報案。圖／民眾提供
台南仁德社宅一名7旬獨居老婦人因開刀行動不便，在家中房間不慎跌倒，所幸社宅有安裝緊急通報系統，讓婦人能第一時間報案。圖／民眾提供
員警離開前除協助倒水讓老婦多喝水休息外，也貼心留下紙條叮嚀居服員老婦跌倒並請協助換門鎖。圖／民眾提供
員警離開前除協助倒水讓老婦多喝水休息外，也貼心留下紙條叮嚀居服員老婦跌倒並請協助換門鎖。圖／民眾提供

老婦 房間 社宅

延伸閱讀

賴總統與青年議員對談提4項期許 綠議員：今天是民進黨重生日

17位民進黨議員共同聲明喊話賴清德 梁育慈曝撰稿者是這2人

台南社宅首批入住黃偉哲送彩蛋 住戶這樣打算盤

金門社宅工地旁車禍 83歲翁騎車遭貨車追撞傷重不治

相關新聞

台中某大學24歲女墜樓當場死亡 校方：非本校學生

台中市1所私立科技大學今天下午傳出墜樓案件，1名年約24歲女子墜落在學校後方農田，明顯死亡。校方表示，非本校學生，該女從...

白天到黑夜！高雄76歲婦去買菜竟迷航 「騎車12小時」一路到台南

76歲林姓婦人昨天上午7時許外出買菜，一騎竟然就騎到晚上8時許，高雄、台南警方接獲焦急家屬報案協助，調閱監視器一路追查至...

陌生人闖家？80歲婦急報案「警破門見他躺床睡著」 背後真相令人鼻酸

桃園市大園區一名80歲的郭姓老婦今(4)日凌晨1時許向大園警分局報案稱，家中遭陌生人闖入躲在房間裡，員警獲報趕往現場，只見一名..

小貨車追撞前車再撞交通號誌桿 強烈衝擊駕駛送醫不治

屏東縣林姓男子今天早上開車載2個孩子行經187縣道前往潮州火車站途中，停等紅燈時竟遭後方1輛小貨車追撞，車上3人都無大礙...

緊急通報系統奏效 台南社宅7旬婦家中跌倒…警消即刻救助

台南首批完工社宅宜居仁愛上月底甫辦入厝儀式，昨凌晨傳出一名7旬獨居婦人因開刀行動不便，在家中房間不慎跌倒，所幸社宅有安裝...

新北男晚上離家失聯…中興橋上拾獲手機 警消搜尋未果

新北市五股區1名年輕男子昨晚離家失聯，今天清晨卻被路人在中興橋上拾獲手機，家屬擔心他想不開而報案求助，但警方發動協尋、雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。