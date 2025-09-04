彰化市去年中元普度燒紙錢釀火警 消防人員抱孩子出火場漏網畫面

中元節即將到來，很多家戶都會焚燒紙錢祭拜「好兄弟」，如果不慎即容易發生火警，去年彰化市一家四口即因為燒紙錢時餘燼飛散，引燃周遭雜物，受困火場，幸好被消防人員救出送醫無大礙 。消防局呼籲民眾減少露天燃燒紙錢，並做好安全措施。

消防局表示，去年8月17日（農曆7月14日）下午，彰化市一處5樓民宅車庫突然冒出陣陣濃煙，隨即火舌竄出，屋內一家4口受困火場，被迫往頂樓避難。消防隊獲報後，迅速到場救援，在最短時間內撲滅火勢，同時深入火場找到受困的夫妻及2名幼童，消防員手抱小孩並套上可供給空氣又能隔絕濃煙的共生面罩，將他們救出送醫，檢查後均無大礙。

消防局表示，經消防人員做火場鑑定時，發現傾倒的金爐與地上的紙錢，判斷是此一火警與祭祀焚燒紙錢時餘燼飛散，引燃周遭雜物有關。

提醒民眾，在家中祭祀焚燒紙錢時，務必配合下列5項安全措施： 一、選擇適當地點：選擇空曠處、遠離易燃物或瓦斯桶，並避免兒童靠近，上方也應避開電線、樹枝等。 二、使用專用金爐：以金爐集中燃燒，避免紙灰飛散引燃周邊可燃物，風速過大時不可焚燒紙錢。 三、備妥滅火器具：周圍準備水桶或滅火器，若紙錢飄散時可立即進行初期滅火，防止擴大延燒。 四、確認餘燼撲滅：焚燒過程中應隨時有人看守，風勢可能突然變大或紙灰飛揚而引燃周遭物品。完畢後要以水澆淋冷卻，確認完全熄滅後再離開。 五、減少施放鞭炮：盡量減少施放鞭炮，可用環保鞭炮或音效替代，避免引起火災與噪音。

若不慎發生火災，應立即撥打119通報，如果在安全且火勢不大的情況下，可以先試著拿取手邊的工具嘗試滅火，但若火勢擴大、無法靠近時，即立刻疏散至安全處，並等候消防隊處理。