白天到黑夜！高雄76歲婦去買菜竟迷航 「騎車12小時」一路到台南

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

76歲林姓婦人昨天上午7時許外出買菜，一騎竟然就騎到晚上8時許，高雄、台南警方接獲焦急家屬報案協助，調閱監視器一路追查至中西區成功路；員警趕緊出動尋找，將她攔下時，她還反問員警「攔我幹嘛，我要去買菜耶」。警方確認人沒事，通知家屬趕來。

林婦連續騎車超過12小時，讓基層員警議論紛紛，表示農曆7月鬼門開，昨天是農曆7月12日，無法理解林婦為何從白天騎到黑夜，都沒發覺自己離家越來越遠；昨天找到林婦的時候，她嘴把說「要去買菜，買完要回家」，但騎的方向是朝向安平，再過去會到安平港、漁光島海邊。

台南市警第二分局接獲高雄市警林園分局通知，昨天上午76歲林姓婦人7時許自大寮區住家騎車出門後，但下午4時許都沒有回家，家屬打電話也連絡不上人，不知母親去那裡，焦急向警方報案協尋；林園分局調閱監視器，查出林婦一路北上，已經騎到台南市，轉報給台南警方。

台南警方依據林婦機車車號，追查出她當下應該是在海安派出所轄區，所長顏呈叡、警員黃順發接獲通報，立即騎車依據林婦特徵在轄區尋找；昨天晚間8時許，兩人在成功路上發現林婦機車，騎士特徵也與林婦相同，上前攔查，該地點距離林婦住家約54公里。

林婦被攔還問「攔我幹嘛，我要去買菜耶，買完就要回家了」，員警告知「妳從早上7點出門到現在，妳兒子通報妳失蹤了」，林婦才驚覺「我怎麼騎到台南了」；員警表示，再往前騎會騎到安平，也不是騎回高雄大寮的方向，林婦則對於自己迷航到台南，還變成失蹤人口一頭霧水。

警方將林婦帶回派出所，確認她身體並無異狀，依規定撤銷協尋通報，同時聯繫林婦兒子前往接回；兒子帶妻子一同趕往，將母親帶回家，順便將機車騎回高雄，對於台南警方熱心協助，表示感謝迅速找到人，慶幸母親平安無事，結束林婦這趟迷航之旅。

76歲林姓婦人昨天上午7時許外出買菜,一騎竟然就騎到晚上8時許,高雄、台南警方接獲焦急家屬報案協助,調閱監視器一路追查至中西區成功路。記者袁志豪／翻攝
台南 母親 高雄市

