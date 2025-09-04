陌生人闖家？80歲婦急報案「警破門見他躺床睡著」 背後真相令人鼻酸

失智老婦認不出老伴，以為家裡遭陌生人闖入，驚慌地報案。示意圖／AI生成

桃園市大園區一名80歲的郭姓老婦今(4)日凌晨1時許向大園警分局報案稱，家中遭陌生人闖入躲在房間裡，員警獲報趕往現場，只見一名老翁躺在床上呼呼大睡，員警覺得有異，隨即聯繫老婦住在附近的兒子前來了解，這才得知老婦有失智情形，連自己相處數十年的枕邊人都忘了，一切都是烏龍一場，員警確認現場無危險狀況，待老婦情緒穩定後即離去，老婦家屬非常感謝警方的積極熱心幫忙。

失智老婦認不出老伴，以為家裡遭陌生人闖入，驚慌地報案。圖／讀者提供

大園派出所提到，今日凌晨接獲老婦報案，表示家中遭陌生人闖入，還躲在隔壁房間裡不出來，令她相當害怕，請警方儘速到場逮人。員警獲報趕抵現場，跟著老婦的指引到了房間門口，不料一打開門後只看見一名與老婦年紀相仿的老翁躺在床上呼呼大睡，屋內擺設也不像是遭人闖入的樣子，員警當場看傻了眼，覺得可能是老婦有失智情形，隨即聯繫其兒子前來了解。

大園派出所進一步提到，老婦兒子到場後向員警致歉並表示，母親年紀大有失智情形，近期疏於吃藥控制導致病情加重，有時連家人都認不清也無法溝通，警方得知後協助安撫老婦的情緒，確認她安全回到房內休息後才離開。警方也提醒老婦兒子，應定期帶母親回診由醫生評估身體狀況，並多加陪伴，避免烏龍報案或走失發生危險。

老婦家屬非常感謝警方的積極熱心幫忙。圖／讀者提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園婦驚慌報警「房間遭陌生人闖入」 背後真相令人鼻酸