違反保護令強搶老父200元 三重逆子家暴搶奪起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重區一名黃姓男子2022年間便因家暴遭年老父親聲請保護令獲准，去年法院再度延長保護令有效期限。不料黃男去年8月9日下午，僅因缺錢孔急，竟在老家大門外徒手推倒老父，強取父親口袋中200元現金離去，新北地檢署依家暴搶奪及違反保護令等罪起訴黃男。

檢警調查，黃父早在2022年間，便因家暴行為，獲新北地院核發民事通常保護令，命黃男不得對父親實施身體及精神上的不法侵害行為，並不得騷擾父親，且應遠離黃父住處至少100公尺；後來法院又在去年，延長上述保護令有效期限至2026年9月29日止。

黃男明知保護令相關規定，仍因缺錢孔急，於今年8月9日下午14時20分許，在三重文化南路老家巷口，見父親現身住處大門，隨即上前索討金錢，卻遭黃父拒絕，竟出手將父親推倒在地，強行搜刮父親口袋中的200元後離去，讓黃父決定不再隱忍報警法辦。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市三重區一名黃姓男子涉嫌違反保護令，於老家大門外徒手推倒老父，強取父親口袋中200元現金離去，遭新北檢依家暴搶奪及違反保護令等罪起訴。圖／示意圖，非當事人，聯合報系資料照片
新北市三重區一名黃姓男子涉嫌違反保護令，於老家大門外徒手推倒老父，強取父親口袋中200元現金離去，遭新北檢依家暴搶奪及違反保護令等罪起訴。圖／示意圖，非當事人，聯合報系資料照片

