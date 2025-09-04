影／中和89歲婦人過馬路 遭直行公車撞倒碰傷頭 住院觀察

新北市89歲楊姓婦人前晚在中和區過馬路時，遭陳姓女子所駕駛公車直行時撞倒碰傷頭部，目前在加護病房住院觀察中。陳女酒測值為零，確實事故原因現由警方調查釐清中。

新北市警方前天晚上8時許獲報，中和區景平路與連城路口發生車禍事故，有人受傷，員警及救護車迅速趕抵，發現事故現場為1輛台北客運公車與行人發生碰撞，傷者頭部受傷緊急送往醫院，就醫後並無生命危險。

據了解，陳姓公車女駕駛（52歲）當時駕駛公車由中和區連城路往永和方向直行，通過連城路與景平路口時，因燈號正好轉換成紅燈，當時見楊姓女子（89歲）在行人穿越道準備過馬路，陳女便停車等候，但楊女當時亦停下等待公車通過，疑似雙方均認為可以先行通過時不慎發生碰撞。