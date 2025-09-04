影／中和89歲婦人過馬路 遭直行公車撞倒碰傷頭 住院觀察

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市89歲楊姓婦人前晚在中和區過馬路時，遭陳姓女子所駕駛公車直行時撞倒碰傷頭部，目前在加護病房住院觀察中。陳女酒測值為零，確實事故原因現由警方調查釐清中。

新北市警方前天晚上8時許獲報，中和區景平路與連城路口發生車禍事故，有人受傷，員警及救護車迅速趕抵，發現事故現場為1輛台北客運公車與行人發生碰撞，傷者頭部受傷緊急送往醫院，就醫後並無生命危險。

據了解，陳姓公車女駕駛（52歲）當時駕駛公車由中和區連城路往永和方向直行，通過連城路與景平路口時，因燈號正好轉換成紅燈，當時見楊姓女子（89歲）在行人穿越道準備過馬路，陳女便停車等候，但楊女當時亦停下等待公車通過，疑似雙方均認為可以先行通過時不慎發生碰撞。

陳女酒測值為零，確實事故原因現由警方調查釐清，警方呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行，隨時注意路況與行人安全，共同維護交通秩序與用路安全。

新北市89歲楊姓婦人前晚行經中和區景平路與連城路口過馬路，遭直行公車撞倒碰傷頭，目前在加護病房住院觀察中。記者王長鼎／翻攝
新北市89歲楊姓婦人前晚行經中和區景平路與連城路口過馬路，遭直行公車撞倒碰傷頭，目前在加護病房住院觀察中。記者王長鼎／翻攝
新北市89歲楊姓婦人前晚行經中和區景平路與連城路口過馬路，遭直行公車撞倒碰傷頭，目前在加護病房住院觀察中。記者王長鼎／翻攝
新北市89歲楊姓婦人前晚行經中和區景平路與連城路口過馬路，遭直行公車撞倒碰傷頭，目前在加護病房住院觀察中。記者王長鼎／翻攝

相關新聞

太離奇…驗屍驗不出死因 高雄女子發黑陳屍家中

高雄市大社區郭姓女子因張姓男友大鬧醫院後被親友找上門，才被發現她早已屍體發黑陳屍家中多日，因懷疑遭他殺，檢警動用電腦斷層...

違反保護令強搶老父200元 三重逆子家暴搶奪起訴

新北市三重區一名黃姓男子2022年間便因家暴遭年老父親聲請保護令獲准，去年法院再度延長保護令有效期限。不料黃男去年8月9...

新北大二學生掉落社區中庭 頭部重創送醫搶救不治

新北市1名20歲謝姓男子今天被人發現掉落在汐止區大同路2段1處大型社區中庭，因頭部重創經送醫搶救仍宣告不治。現場由警方拉...

高雄池塘發現浮屍 釣客才準備拋魚竿屍體就漂來⋯

高雄市大樹區今天上午10時許有釣客在三和里一處池塘準備垂釣時，才剛準備拋魚竿釣魚便意外驚見水面上漂來男性浮屍，警消將人打...

垃圾一甩就跑 南投公墓亂丟被監控抓包…最高罰6000元

南投縣內多處公墓近來成為亂倒垃圾的「死角」。南投縣政府環保局6月接獲通報，指出部分偏遠墓區常遭人棄置生活垃圾、農業廢棄物...

