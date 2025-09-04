快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

國2甲線東向1.3公里處日前有名阿伯騎機車誤闖，逆向往圳頭交流道入口方向一路騎。圖：翻攝自社會事新聞影音

國2甲線東向1.3公里處日前有名阿伯騎機車誤闖，逆向往圳頭交流道入口方向一路騎，過程險象環生。國道警察表示，目前尚未接獲民眾通報及檢舉，經檢視網友上傳之影像內容，該機車騎士的行為已違反道路交通管理處罰條例第33條，機車行駛高速公路處罰3000以上6000元以下罰緩。另違反43條1項6款，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，接受道路交通安全講習。

國道警察表示，北部地區交流道因鄰近都會區，容易有誤上高速公路之情況，民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，以免發生誤上國道之危險狀況，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，車輛部分則會請拖救隊載運下交流道。

警方呼籲，用路人發現機車違規上高速公路時，在安全不違規的前提下，利用高速公路「1968 App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，國道警方會立即派遣巡邏員警前往攔查，確保國道行車秩序與安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：扯！國2甲大園段驚見阿伯騎機車誤闖 一路逆向超危險 

太離奇…驗屍驗不出死因 高雄女子發黑陳屍家中

高雄市大社區郭姓女子因張姓男友大鬧醫院後被親友找上門，才被發現她早已屍體發黑陳屍家中多日，因懷疑遭他殺，檢警動用電腦斷層...

違反保護令強搶老父200元 三重逆子家暴搶奪起訴

新北市三重區一名黃姓男子2022年間便因家暴遭年老父親聲請保護令獲准，去年法院再度延長保護令有效期限。不料黃男去年8月9...

新北大二學生掉落社區中庭 頭部重創送醫搶救不治

新北市1名20歲謝姓男子今天被人發現掉落在汐止區大同路2段1處大型社區中庭，因頭部重創經送醫搶救仍宣告不治。現場由警方拉...

高雄池塘發現浮屍 釣客才準備拋魚竿屍體就漂來⋯

高雄市大樹區今天上午10時許有釣客在三和里一處池塘準備垂釣時，才剛準備拋魚竿釣魚便意外驚見水面上漂來男性浮屍，警消將人打...

影／中和89歲婦人過馬路 遭直行公車撞倒碰傷頭 住院觀察

新北市89歲楊姓婦人前晚在中和區過馬路時，遭陳姓女子所駕駛公車直行時撞倒碰傷頭部，目前在加護病房住院觀察中。陳女酒測值為...

垃圾一甩就跑 南投公墓亂丟被監控抓包…最高罰6000元

南投縣內多處公墓近來成為亂倒垃圾的「死角」。南投縣政府環保局6月接獲通報，指出部分偏遠墓區常遭人棄置生活垃圾、農業廢棄物...

