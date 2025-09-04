扯！國2甲大園段驚見阿伯騎機車誤闖 一路逆向超危險 

國2甲線東向1.3公里處日前有名阿伯騎機車誤闖，逆向往圳頭交流道入口方向一路騎。圖：翻攝自社會事新聞影音

國2甲線東向1.3公里處日前有名阿伯騎機車誤闖，逆向往圳頭交流道入口方向一路騎，過程險象環生。國道警察表示，目前尚未接獲民眾通報及檢舉，經檢視網友上傳之影像內容，該機車騎士的行為已違反道路交通管理處罰條例第33條，機車行駛高速公路處罰3000以上6000元以下罰緩。另違反43條1項6款，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，接受道路交通安全講習。

國道警察表示，北部地區交流道因鄰近都會區，容易有誤上高速公路之情況，民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，以免發生誤上國道之危險狀況，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，車輛部分則會請拖救隊載運下交流道。

警方呼籲，用路人發現機車違規上高速公路時，在安全不違規的前提下，利用高速公路「1968 App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，國道警方會立即派遣巡邏員警前往攔查，確保國道行車秩序與安全。

