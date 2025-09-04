國1桃園路段驚傳轎車逆向？警方曝真相

快訊

小客車因不明原因撞上內側護欄後，逆向停在內側路肩及部分車道圖：截自臉書

桃園市昨(3)日晚間21時許，國道1號南向44公里桃園路段發生一起小客車自撞事故，該車因不明原因撞上內側護欄後，逆向停在內側路肩及部分車道，一度被誤傳為逆向行駛。國道警察獲報後隨即派遣巡邏車處理，確認僅為單純自撞，駕駛人表示將自行處理。

1756957737748
此案為單純自撞事故，駕駛人表示要自行處理。圖：截自臉書

國道警察表示，網傳有車輛逆向行駛，經警方查證，為1部小客車自撞內側護欄肇事，導致車輛逆向占用內側路肩及部分內側車道，警方獲報後派遣巡邏車於21時10分抵達，於21時19分現場排除，並非網傳有車輛逆向行駛。此案為單純自撞事故，駕駛人表示要自行處理。

警方也呼籲駕駛人，應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，汽車發生事故車輛尚能行駛，應立即開啟雙黃警示燈，車輛儘速移至安全處所，人員站立護欄外或護欄邊，勿站立車尾處，面對來車全程注意安全，防止二次事故發生，以共同維護行車安全，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。

