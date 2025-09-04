聽新聞
0:00 / 0:00
太離奇…驗屍驗不出死因 高雄女子發黑陳屍家中
高雄市大社區郭姓女子因張姓男友大鬧醫院後被親友找上門，才被發現她早已屍體發黑陳屍家中多日，因懷疑遭他殺，檢警動用電腦斷層及解剖驗屍要釐清死因，未料因疑點重重，法醫今天解剖遺體仍不敢肯定確切死因，家屬悲痛拿到驗屍證明，只列出死因「不詳」的結果。
死者郭姓女子（54歲）8月30日上午被親友發現陳屍家中，因其男友43歲的張姓男子在當天稍早清晨跑到義大醫院門口鬧事砸玻璃，親友聯繫不上與張男同居的郭女，上門找人才發現噩耗。
郭女屍體腫脹發黑令檢警第一時間研判可能至少已經死亡2到3天，因不排除他殺可能，且不知為何張男要跑到醫院鬧事，因此檢方排定9月2日及今天上午分別將郭女遺體電腦斷層掃描及解剖釐清死因。
據了解，郭女遺體並無明顯外傷，但她眼窩浮腫、瘀血變「熊貓眼」，不排除生前有撞擊至內傷，不過檢警也懷疑其眼周腫脹也可能是因死亡多時，遺體腫脹下讓眼周變熊貓眼。
不過檢方前天及今天分別使用電腦斷層及解剖後，仍無法肯定郭女是否是自然死亡或他殺。郭女的妹妹上午趕抵高雄市殯儀館隨同驗屍，隨後臨近中午被告知郭女「死因不詳」，胞妹只能領完相驗遺體證明後悲痛離去，先為姊姊處理身後事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言