新北大二學生掉落社區中庭 頭部重創送醫搶救不治

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市1名20歲謝姓男子今天被人發現掉落在汐止區大同路2段1處大型社區中庭，因頭部重創經送醫搶救仍宣告不治。現場由警方拉起封鎖線由鑑識小隊人員到場勘查採證，釐清謝男墜樓原因。

新北市警方今天上午10時24分獲報，汐止區大同路2段1處大型社區中庭發生人員從高處墜落意外，員警及救護人員迅速趕抵，發現謝姓男子（20歲）倒臥在中庭地板上，後腦杓有明顯傷勢，尚有生命跡象，由救護人員送往汐止國泰醫院，經急救至上午11時許仍宣告不治。

汐止警方在現場拉封鎖線保存現場並通報偵查隊鑑識小隊人員到場勘查採證。據了解，謝男是大二學生，員警在社區大樓24樓頂樓發現擺放整齊的鞋子及私人物品，因家屬接獲警方通報先趕往醫院，是否疑似謝男所遺留，仍有待家屬進一步指認確定。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市1名20歲謝姓男子今天被人發現掉落在汐止區大同路2段1處大型社區中庭，因頭部重創經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
太離奇…驗屍驗不出死因 高雄女子發黑陳屍家中

高雄市大社區郭姓女子因張姓男友大鬧醫院後被親友找上門，才被發現她早已屍體發黑陳屍家中多日，因懷疑遭他殺，檢警動用電腦斷層...

新北大二學生掉落社區中庭 頭部重創送醫搶救不治

新北市1名20歲謝姓男子今天被人發現掉落在汐止區大同路2段1處大型社區中庭，因頭部重創經送醫搶救仍宣告不治。現場由警方拉...

台大23歲碩士生校內體育館泳池溺水 到院前急救恢復生命跡象

今天上午約10時，台大23歲梁姓資工系碩士生在學校綜合體育館游泳池溺水，生命一度垂危，現場有人救起來並實施心肺復甦術後，...

影／宜蘭74歲老翁開車撞路樹…車頭全爛 送醫搶救10分鐘不治

宜蘭縣三星鄉三星路與大埔二路口昨下午發生自撞事故，74歲老翁在毫無煞車狀態下，方向偏移衝撞路樹，氣囊爆開、車頭撞爛，老翁...

影／差5公分險被拖板車輾爆頭 高雄老婦嚇到魂都飛了

高雄市大寮區市道188線昨天下午發生驚險一幕，一名77歲婦人騎車為閃避路旁違停的自小客車，意外與路過拖板車擦撞，婦人當場...

影／又是內輪差！梧棲港埠路口聯結車右轉 72歲女騎士輾死輪下

台中市棲區港埠路1段與文昌路口今天清晨7時30分發生一起死亡車禍。1輛營業大貨曳引車，沿文昌路西往東方向右轉港埠路1段時...

