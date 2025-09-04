新北大二學生掉落社區中庭 頭部重創送醫搶救不治

新北市1名20歲謝姓男子今天被人發現掉落在汐止區大同路2段1處大型社區中庭，因頭部重創經送醫搶救仍宣告不治。現場由警方拉起封鎖線由鑑識小隊人員到場勘查採證，釐清謝男墜樓原因。

新北市警方今天上午10時24分獲報，汐止區大同路2段1處大型社區中庭發生人員從高處墜落意外，員警及救護人員迅速趕抵，發現謝姓男子（20歲）倒臥在中庭地板上，後腦杓有明顯傷勢，尚有生命跡象，由救護人員送往汐止國泰醫院，經急救至上午11時許仍宣告不治。

汐止警方在現場拉封鎖線保存現場並通報偵查隊鑑識小隊人員到場勘查採證。據了解，謝男是大二學生，員警在社區大樓24樓頂樓發現擺放整齊的鞋子及私人物品，因家屬接獲警方通報先趕往醫院，是否疑似謝男所遺留，仍有待家屬進一步指認確定。