垃圾一甩就跑 南投公墓亂丟被監控抓包…最高罰6000元

南投縣內多處公墓近來成為亂倒垃圾的「死角」。南投縣政府環保局6月接獲通報，指出部分偏遠墓區常遭人棄置生活垃圾、農業廢棄物，不僅環境髒亂，還影響鄰近居民生活品質。環保局派員勘查後，並運用科技監控查獲多起違規，截至8月已告發13件，初步見到成效。

南投市一處山坡公墓，雜草間散落破爛紙箱、塑膠袋與農藥瓶，還有廢棄木材與竹枝，夾雜著陣陣異味。陳姓婦人說，最常見的是機車騎士綁著一袋垃圾，上山掃視四周無人，便順手一丟，隨後油門一催，一溜煙消失不見。「有人甚至趁雨天丟，垃圾塞住排水口，下大雨時整個路邊積水，實在很困擾。」陳姓居民抱怨。

環保局長李易書表示，即使只是少量垃圾或農業廢棄物，都應透過合法管道處理，若任意棄置，經查證屬實將依廢棄物清理法第27條處分，最高可罰6000元，並要求行為人清除現場垃圾，恢復環境整潔。若情節重大，還可能依同法第46條移送司法偵辦，最重可判1年以上、5年以下徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。

住在公墓附近的林姓老農說，過去常有外縣市不肖業者載廢棄物到南投偷倒，如今卻演變為在地人自己亂丟。他們也不敢上前制止，只能通報環保局來處理，但有人為貪圖方便，將公墓當成垃圾場，環境怎麼會好？