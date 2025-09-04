一名老婦駕駛電動輔助車行經中壢區溪洲街與八德路口時，不慎撞擊鍾女停放於路邊的自小客車。圖：截自Threads-y8466024522

昨(3)日下午15時40分許，一名老婦駕駛電動輔助車行經中壢區溪洲街與八德路口時，不慎撞擊36歲鍾女停放於路邊的自小客車，導致該車左後方受損，隨後竟直接離開。中壢警分局獲報後已調閱監視器，待通知老婦到案後，由雙方洽談賠償事宜。鍾女也將監視器畫面分享至社群平台，希望靠大家的力量把這位「移動神主牌」找出來，更表示提供肇事者還有額外獎金。

鍾女也將監視器畫面分享至社群平台，希望靠大家的力量把這位「移動神主牌」找出來。圖：截自Threads-y8466024522

普仁派出所表示，鍾女停放路邊之自小客車於昨日下午15時40分許，遭一名老婦駕駛電輔車碰撞，致使左車尾受損，警方立即依規定受理並調閱監視錄影畫面，待通知其到案後，由雙方洽談賠償事宜。

中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛車輛或使用電動輔助車輛時，務必隨時注意周遭狀況，保持行車安全距離，並遵守交通規則，倘若不慎發生碰撞或交通事故，務必立即通知警方到場處理，以確保自身及他人權益。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】中壢「移動神主牌」撞了就跑 車主發文喊：找到有獎金