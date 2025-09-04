林男假意配合後加速逃逸一路高速闖紅燈、蛇行。圖：讀者提供

桃園市昨(3)日凌晨1時53分，59歲林男駕駛一輛自小客車行經桃園區民生路，因闖紅燈遭警方攔查，但他竟假意配合後加速逃逸，一路高速闖紅燈、蛇行，與警方追逐約2公里後仍遭攔停，林男雖激烈反抗仍被壓制，酒測值為零，事後坦承因與家人爭吵心情不好才會拒檢逃逸，全案已依公共危險罪移送偵辦。

警網迅速趕到支援，追逐約2公里，警網合力將其攔停。圖：讀者提供

青溪派出所說明，員警巡邏時在民生路發現一輛自小客闖紅燈，立即進行攔查。員警示意駕駛靠邊停車，該駕駛假意配合卻加速逃逸，員警立即尾隨並呼叫警網支援。該自小客高速逃逸沿途闖紅燈、蛇行等嚴重影響民眾安全，警網迅速趕到支援，追逐約2公里，警網合力將其攔停，員警將林男拉下車，他強力反抗仍遭員警合力壓制，現場實施檢測酒測值為零。

警方表示，據了解，林男是因為與家人吵架心情不好，開車出門又違規遇警察攔檢，就跑給警察追，全案依公共危險罪嫌移請偵辦。此外，自小客駕駛觸犯之五項交通違規已全部告發，最高可罰4萬8000元。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】拒檢闖紅燈、蛇行狂逃2公里 桃園男遭逮坦承背後原因