聽新聞
0:00 / 0:00
影／宜蘭74歲老翁開車撞路樹…車頭全爛 送醫搶救10分鐘不治
三星警分局昨天下午3時30分許獲報到場處理，發現駕駛白色休旅車是一名40年次詹姓男子，沿三星路一段慢車道西往東方向行駛時，不明原因自撞道路右側路樹，造成全身多處受傷，經救護車送往羅東博愛醫院搶救10分鐘，失去生命跡象。
警消從車禍現場來看，駕駛穿著拖鞋，撞擊當下的駕駛座及副駕駛座兩個氣囊都爆開，仍無法保護駕駛人，可見衝擊力到相當大。
是否身體疾病或酒駕？其酒測值將由醫院抽血檢驗，肇事原因尚待釐清。
三星警分局呼籲高齡駕駛者行車時應隨時注意前方路況，如有精神不濟，務必停靠休息，切勿疲勞駕駛，若身體狀況不好，應避免自行駕車，改由家人協助或選擇其他交通方式，確保自身及用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言