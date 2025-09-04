快訊

影／宜蘭74歲老翁開車撞路樹…車頭全爛 送醫搶救10分鐘不治

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣三星鄉三星路與大埔二路口昨下午發生自撞事故，74歲老翁在毫無煞車狀態下，方向偏移衝撞路樹，氣囊爆開、車頭撞爛，老翁送醫不治。

三星警分局昨天下午3時30分許獲報到場處理，發現駕駛白色休旅車是一名40年次詹姓男子，沿三星路一段慢車道西往東方向行駛時，不明原因自撞道路右側路樹，造成全身多處受傷，經救護車送往羅東博愛醫院搶救10分鐘，失去生命跡象。

警消從車禍現場來看，駕駛穿著拖鞋，撞擊當下的駕駛座及副駕駛座兩個氣囊都爆開，仍無法保護駕駛人，可見衝擊力到相當大。

是否身體疾病或酒駕？其酒測值將由醫院抽血檢驗，肇事原因尚待釐清。

三星警分局呼籲高齡駕駛者行車時應隨時注意前方路況，如有精神不濟，務必停靠休息，切勿疲勞駕駛，若身體狀況不好，應避免自行駕車，改由家人協助或選擇其他交通方式，確保自身及用路人安全。

車頭衝撞路樹全毀，扭曲變形，74歲老翁駕駛送醫不治。圖／民眾提供
車頭衝撞路樹全毀，扭曲變形，74歲老翁駕駛送醫不治。圖／民眾提供
74歲老翁送醫搶救不治。圖／民眾提供
74歲老翁送醫搶救不治。圖／民眾提供
肇事車衝撞路樹，車頭全毀，2個氣囊都爆開。圖／民眾提供
肇事車衝撞路樹，車頭全毀，2個氣囊都爆開。圖／民眾提供

