影／宜蘭74歲老翁開車撞路樹…車頭全爛 送醫搶救10分鐘不治

宜蘭縣三星鄉三星路與大埔二路口昨下午發生 自撞 事故，74歲老翁在毫無煞車狀態下，方向偏移衝撞 路樹 ，氣囊爆開、車頭撞爛，老翁送醫不治。

三星警分局昨天下午3時30分許獲報到場處理，發現駕駛白色休旅車是一名40年次詹姓男子，沿三星路一段慢車道西往東方向行駛時，不明原因自撞道路右側路樹，造成全身多處受傷，經救護車送往羅東博愛醫院搶救10分鐘，失去生命跡象。

警消從車禍現場來看，駕駛穿著拖鞋，撞擊當下的駕駛座及副駕駛座兩個氣囊都爆開，仍無法保護駕駛人，可見衝擊力到相當大。

是否身體疾病或酒駕？其酒測值將由醫院抽血檢驗，肇事原因尚待釐清。