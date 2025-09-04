聽新聞
影／差5公分險被拖板車輾爆頭 高雄老婦嚇到魂都飛了
高雄市大寮區市道188線昨天下午發生驚險一幕，一名77歲婦人騎車為閃避路旁違停的自小客車，意外與路過拖板車擦撞，婦人當場倒地，僅差不到5公分險被拖板車輪輾爆頭，婦人幸運逃過一劫，但情緒久久不能平復，警方將對違停駕駛開罰。
林園警分局表示，這起擦撞事故發生在昨天下午3時40分左右，當時騎乘機車的77歲宋姓婦人正要沿著台88線高架橋下的市道188線由東往西方向行駛，卻在靠近光明路二段路口，為了閃避路旁由37歲黃姓男子違停的白色自小客車，不慎與55歲吳姓男子駕駛的拖板車碰撞摔車。
宋姓婦人當場向左側倒，直接倒在拖板車身上後摔倒，就差幾公分距離，差點命喪大車輪下，婦人驚險閃過後坐在地上久久回不過神來，違停肇事的自小客車駕駛與乘客才上前查看。
警方表示，婦人雖倒地受傷送醫，但意識清醒無大礙，而婦人與拖板車駕駛酒測值均為0，全案已依規定測繪、照相處理，詳細肇事原因有待鑑定。
不過違停的自小客車駕駛黃男，因違規險些害人喪命，經調閱監視器確認，有違反道路交通管理條例第56條1項5款，妨礙其他人車通行處所停車，將處1200元以下罰鍰，相關資料已送交通大隊分析研判，後續將依法舉發。
