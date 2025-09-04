影／76歲翁開車暴衝撞路旁車 行人急向後跳…傻眼見他下車持拐杖
76歲段姓老翁昨天晚上開車行經國華街時，因油門操作不慎，向前暴衝，一名在肇事車前方的男子見狀趕緊向後跳開，驚險逃過一劫，段翁的車擦撞停於路旁2輛機車及店家盆栽後才停下，現場無人受傷。警方確認段並未酒駕，後續車輛、物品賠償問題，將由段與當事人協調處理。
機車車主之一的當事人yu._.0628_昨天晚間9時許在threads上描述事發經過指出「吃個麵魂都被嚇飛了」、「吃麵吃到一半蹦一聲頭轉過去，我們的車子被撞爛了 他們都說要不是我們停在這邊就撞進來了好險，阿伯拿著拐杖腳一拐一拐走下來…大家都叫他這樣就不要開車出來了」。
網友紛紛留言討論「高齡駕駛意外每天都在發生，對交通部來說死傷人數只是個數字，你不強制規範這些人他們就是會給你開開開，開到出事的那天」、「天啊！還好沒撞到人」、「真是命大，沒有衝進店裡！該去拜拜了」、「國華街也，還開那麼快」、「又是老阿伯」。
轄區台南市警第二分局說明，本案發生在昨晚7時許，76歲段姓老翁開車行經國華街、民權路口，因油門操作不慎，擦撞停於路旁2輛機車及店家盆栽，現場無人受傷，駕駛未酒駕。分局提醒民眾，開車上路前須熟悉車輛設備，保障用路人安全。
