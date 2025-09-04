聽新聞
影／又是內輪差！梧棲港埠路口聯結車右轉 72歲女騎士輾死輪下
事故發生後，清水分局警方初步封鎖現場蒐證，釐清聯結車駕駛與女騎士行經路段、號誌與車速等細節，以釐清肇事責任。事故發生路段車流繁忙，清晨一度造成交通壅塞，警方呼籲用路人，行經路口時應減速慢行、提高警覺，注意周遭車況與行人安全，另大型車視覺死角多，應與大車保持安全距離，以確保自身安全。
警方指出，這輛聯結車由44歲姚男駕駛，今天清晨7時30分沿文昌路西往東方向直行，行經港埠路一段路口時，雙方發生碰撞，機車騎士胸、腹部及四肢遭輾壓，女騎士當場重創，經救護人員抵達確認，已明顯死亡。
警方初步認為，聯結車的車身龐大、加上後視鏡等輔助設備的限制，駕駛座位置高，容易產生視覺死角，尤其在右轉彎時容易產生「內輪差」盲區，後輪會向內側縮小範圍，這對行人、機車騎士來說極為危險，必須保持安全距離並避免靠近大車。
