快訊

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

好日子結束！YouTube開抓「寄生帳號」 家庭方案揪團共享會被停權

聽新聞
0:00 / 0:00

影／又是內輪差！梧棲港埠路口聯結車右轉 72歲女騎士輾死輪下

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市棲區港埠路1段與文昌路口今天清晨7時30分發生一起死亡車禍。1輛營業大貨曳引車，沿文昌路西往東方向右轉港埠路1段時，與騎乘機車的72歲的王蔡女士路口發生碰撞，騎士當場身體遭輾壓，經救護人員到場判斷已明顯死亡，未送醫，汽車駕駛經酒測後無酒駕情事，全案將移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。

事故發生後，清水分局警方初步封鎖現場蒐證，釐清聯結車駕駛與女騎士行經路段、號誌與車速等細節，以釐清肇事責任。事故發生路段車流繁忙，清晨一度造成交通壅塞，警方呼籲用路人，行經路口時應減速慢行、提高警覺，注意周遭車況與行人安全，另大型車視覺死角多，應與大車保持安全距離，以確保自身安全。

警方指出，這輛聯結車由44歲姚男駕駛，今天清晨7時30分沿文昌路西往東方向直行，行經港埠路一段路口時，雙方發生碰撞，機車騎士胸、腹部及四肢遭輾壓，女騎士當場重創，經救護人員抵達確認，已明顯死亡。

警方初步認為，聯結車的車身龐大、加上後視鏡等輔助設備的限制，駕駛座位置高，容易產生視覺死角，尤其在右轉彎時容易產生「內輪差」盲區，後輪會向內側縮小範圍，這對行人、機車騎士來說極為危險，必須保持安全距離並避免靠近大車。

台中市梧棲區今天清晨7時30分，在梧棲區港埠路1段與文昌路口，發生一起死亡車禍。圖／民眾提供
台中市梧棲區今天清晨7時30分，在梧棲區港埠路1段與文昌路口，發生一起死亡車禍。圖／民眾提供
台中市梧棲區今天清晨7時30分，在梧棲區港埠路1段與文昌路口，發生一起死亡車禍。圖／警方提供
台中市梧棲區今天清晨7時30分，在梧棲區港埠路1段與文昌路口，發生一起死亡車禍。圖／警方提供

死亡 機車騎士

延伸閱讀

高雄仁武水泥車內輪差 右轉輾死騎腳踏車婦人

影／女騎士「橫跨車道」左轉遭混凝土車追撞 卡車底送醫不治

影／物流聯結車違規駛入越堤道夾斷機車後輪 騎士右腳遭撞斷

影／台61聯結車忽掉輪胎 後方大貨車追撞司機小腿骨折送醫

相關新聞

影／宜蘭74歲老翁開車撞路樹…車頭全爛 送醫搶救10分鐘不治

宜蘭縣三星鄉三星路與大埔二路口昨下午發生自撞事故，74歲老翁在毫無煞車狀態下，方向偏移衝撞路樹，氣囊爆開、車頭撞爛，老翁...

影／差5公分險被拖板車輾爆頭 高雄老婦嚇到魂都飛了

高雄市大寮區市道188線昨天下午發生驚險一幕，一名77歲婦人騎車為閃避路旁違停的自小客車，意外與路過拖板車擦撞，婦人當場...

新莊公寓傳惡臭門縫還流出屍水 房東開門驚見女房客發黑遺體

新北市新莊區63歲張姓獨居婦人因許久未出門，房東昨晚前往察看在樓梯間聞到濃厚臭味立即報警。警方及消防人員會同房東進屋，發...

影／76歲翁開車暴衝撞路旁車 行人急向後跳…傻眼見他下車持拐杖

76歲段姓老翁昨天晚上開車行經國華街時，因油門操作不慎，向前暴衝，一名在肇事車前方的男子見狀趕緊向後跳開，驚險逃過一劫，...

影／又是內輪差！梧棲港埠路口聯結車右轉 72歲女騎士輾死輪下

台中市棲區港埠路1段與文昌路口今天清晨7時30分發生一起死亡車禍。1輛營業大貨曳引車，沿文昌路西往東方向右轉港埠路1段時...

台南安南區民宅電表開關燒了 1樓起火濃煙漫天

台南市消防局今天上午9時32分接獲報案，安南區海佃路三段一樓連棟鐵皮建物住宅內部起火，燃燒面積約10平方公尺；消防獲報於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。