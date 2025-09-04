新莊公寓傳惡臭門縫還流出屍水 房東開門驚見女房客發黑遺體

新北市新莊區63歲張姓獨居婦人因許久未出門，房東昨晚前往察看在樓梯間聞到濃厚臭味立即報警。警方及消防人員會同房東進屋，發現張婦倒臥在門邊，遺體發黑腫脹流出惡臭屍水已明顯死亡。警方勘驗初判無外力介入，張婦確切死因仍待相驗釐清。

據了解，死亡的張姓婦人獨居在新莊區瓊泰路這間出租套房，但近日房東發現平常每天都會出門工作的張婦，卻已許久未出門，房東擔心發生意外於是前往查看，不料才走到樓梯間就聞到臭味，越靠近張婦租住處味道更濃厚，還驚見門縫流出屍水，房東嚇得立即報警。