影／100歲獨居婦家中跌倒爬不起 見警來心酸悲吐：我4個孩子通通死了

台中高姓婦人今年剛滿100歲，因獨居在家不慎跌倒所幸被民眾發現報案，警消到場發現她跌下輪椅起不了身，協助攙扶回房休息，她淚訴「我4個孩子通通都死了，最後1個今年也走了」，令人聽聞鼻酸，經了解高已由區公所列冊，社工會定期訪視。

台中第一分局指出，上月獲報民生路、五權路附近民宅有長輩跌倒需要協助，西區所副所長宋忠信、警員張淳鈞到場發現是民國14年次的高姓婦人，她今年剛好滿100歲，當時不慎跌坐在廚房內無法起身，只能用顫抖的手按下蜂鳴器，有路人經過聽見才報案。

警方晚間9點多到場發現，高姓婦人神情慌張，她表示自己祖籍山東，在台中這間屋子住了60年了，當時準備要去刷刷牙、洗洗臉準備睡覺，卻不小心跌倒起不了身，警員、消防小心將她攙扶上輪椅，經檢查她身上無大礙後，高婦也表示不需要送醫。

警方見她獨居，詢問有無其他親人可以協助起居？高則紅起眼眶，哽咽說出，「我4個孩子通通都死了，最後1個今年5月也走了」，警消聽聞一陣鼻酸，但也趕緊安慰她協助回房間休息，高也緩緩說，「謝謝你們。」

警方表示，發現高姓婦人高齡又獨居，事後向區通所通報，原來她目前已是列冊的獨居老人，定期由社工訪視，所幸這次有熱心民眾發現立即到場協助。

警方也說，民眾應多關懷周邊長輩，若發需要協助，可即時通報社會資源單位，如需緊急協助，可打110或119。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線