聽新聞
0:00 / 0:00
網友拍照舉發警車違規占用直行車道左轉 嘉市警方不護短開罰自家人
嘉義市有名網友昨天在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼圖文指稱，2日上午有警車行駛至市區垂楊路與文化路口疑違規左轉；議員顏翎熹留言，警方已查處，隨後第二警分局留言表示，警車違規占用直行車道左轉將開單處罰。引發網友們熱議。
網友貼上行車記錄器錄影拍攝警車照片說，「雖然知道警察很忙，只是沒想到連警察都這樣玩？這樣怎麼有立場取締他人」。議員顏翎熹留言，「中午看到貼文後，我隨即詢問警察局，是第二分局員警駕駛巡邏車執行公務，雖全程開啟警示燈，但行駛中占用直行車道左轉，仍有違規，將依規定查處並製單舉發。我將持續要求員警執行勤務時，駕駛車輛應遵守交通安全規則，確保行車安全。」
第二警分局留言，「有關您反映巡邏警車行駛至垂楊路與文化路口左轉一事，經查係本分局員警駕駛巡邏車執行公務並全程開啟警示燈，惟行駛中違規占用直行車道左轉部分，本分局將依規定查處並掣單舉發，將持續要求員警執行勤務駕駛車輛應遵守交通安全規則，確保行車安全，感謝您對警政交通的關心，如您還有其他建議，歡迎撥打本分局第五組電話05-2259387或110報案專線，將立即派員前往查處，敬祝平安。」
網友說，「連警車都不會走垂楊路了，更何況一般人，既然垂楊路的專用道已經廢除，那就應該重新規畫左轉道和直行道，現階段的設計只會造成更多的交通事故。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言