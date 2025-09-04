網友拍照舉發警車違規占用直行車道左轉 嘉市警方不護短開罰自家人

嘉義市有名網友昨天在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼圖文指稱，2日上午有警車行駛至市區垂楊路與文化路口疑違規左轉；議員顏翎熹留言，警方已查處，隨後第二警分局留言表示，警車違規占用直行車道左轉將開單處罰。引發網友們熱議。

網友貼上行車記錄器錄影拍攝警車照片說，「雖然知道警察很忙，只是沒想到連警察都這樣玩？這樣怎麼有立場取締他人」。議員顏翎熹留言，「中午看到貼文後，我隨即詢問警察局，是第二分局員警駕駛巡邏車執行公務，雖全程開啟警示燈，但行駛中占用直行車道左轉，仍有違規，將依規定查處並製單舉發。我將持續要求員警執行勤務時，駕駛車輛應遵守交通安全規則，確保行車安全。」

第二警分局留言，「有關您反映巡邏警車行駛至垂楊路與文化路口左轉一事，經查係本分局員警駕駛巡邏車執行公務並全程開啟警示燈，惟行駛中違規占用直行車道左轉部分，本分局將依規定查處並掣單舉發，將持續要求員警執行勤務駕駛車輛應遵守交通安全規則，確保行車安全，感謝您對警政交通的關心，如您還有其他建議，歡迎撥打本分局第五組電話05-2259387或110報案專線，將立即派員前往查處，敬祝平安。」