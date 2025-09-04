快訊

美智庫：陸「極度不可能」攻台 美國應減少台海衝突防務投資

陰霾散去…台股開盤上漲134點 台積電漲10元、開1170元

「阿姨」穿制服買菸 店員少問這句就慘了？網熱議：是真的

聽新聞
0:00 / 0:00

網友拍照舉發警車違規占用直行車道左轉 嘉市警方不護短開罰自家人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市有名網友昨天在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼圖文指稱，2日上午有警車行駛至市區垂楊路與文化路口疑違規左轉；議員顏翎熹留言，警方已查處，隨後第二警分局留言表示，警車違規占用直行車道左轉將開單處罰。引發網友們熱議。

網友貼上行車記錄器錄影拍攝警車照片說，「雖然知道警察很忙，只是沒想到連警察都這樣玩？這樣怎麼有立場取締他人」。議員顏翎熹留言，「中午看到貼文後，我隨即詢問警察局，是第二分局員警駕駛巡邏車執行公務，雖全程開啟警示燈，但行駛中占用直行車道左轉，仍有違規，將依規定查處並製單舉發。我將持續要求員警執行勤務時，駕駛車輛應遵守交通安全規則，確保行車安全。」

第二警分局留言，「有關您反映巡邏警車行駛至垂楊路與文化路口左轉一事，經查係本分局員警駕駛巡邏車執行公務並全程開啟警示燈，惟行駛中違規占用直行車道左轉部分，本分局將依規定查處並掣單舉發，將持續要求員警執行勤務駕駛車輛應遵守交通安全規則，確保行車安全，感謝您對警政交通的關心，如您還有其他建議，歡迎撥打本分局第五組電話05-2259387或110報案專線，將立即派員前往查處，敬祝平安。」

網友說，「連警車都不會走垂楊路了，更何況一般人，既然垂楊路的專用道已經廢除，那就應該重新規畫左轉道和直行道，現階段的設計只會造成更多的交通事故。」

嘉義市有名網友昨天在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼圖文指稱，2日上午有警車行駛至市區垂楊路與文化路口疑違規左轉。圖／取自臉書社群「嘉義綠豆大小事」
嘉義市有名網友昨天在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼圖文指稱，2日上午有警車行駛至市區垂楊路與文化路口疑違規左轉。圖／取自臉書社群「嘉義綠豆大小事」
嘉義市有名網友昨天在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼圖文指稱，2日上午有警車行駛至市區垂楊路與文化路口疑違規左轉。圖／取自臉書社群「嘉義綠豆大小事」
嘉義市有名網友昨天在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼圖文指稱，2日上午有警車行駛至市區垂楊路與文化路口疑違規左轉。圖／取自臉書社群「嘉義綠豆大小事」

警車 查處

延伸閱讀

嘉市陸橋3車夾在一起成「另類車聚」 交通大亂警1小時排除

財劃法修正後嘉市中央統籌款額度曝 議員籲爭取中央增加額度

嘉市詐騙財損6月近2億全國最高 議員促強化警民合作普及防詐工具

嘉市家樂福北門店確定營業至9月22日 感恩回饋大出清

相關新聞

影／100歲獨居婦家中跌倒爬不起 見警來心酸悲吐：我4個孩子通通死了

台中高姓婦人今年剛滿100歲，因獨居在家不慎跌倒所幸被民眾發現報案，警消到場發現她跌下輪椅起不了身，協助攙扶回房休息，她...

網友拍照舉發警車違規占用直行車道左轉 嘉市警方不護短開罰自家人

嘉義市有名網友昨天在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼圖文指稱，2日上午有警車行駛至市區垂楊路與文化路口疑違規左轉；議員顏翎熹...

影／鷄籠中元祭主普壇開燈放彩 道士淨壇引領好兄弟到人間

傳承171年的鷄籠中元祭3日晚在主普壇舉行「開燈放彩」儀式，基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，道士淨壇後正式展開，引領...

2女術後不治 高雄減重網紅醫遭搜索約談

高雄市安泰醫院的網紅名醫王銘嶼替兩名女子動減重手術，兩女術後身體不適相繼不治。高雄市衛生局查出王使用未經核准醫材及超收手...

中興大學實驗室驚傳爆炸 女學生遭燙傷…疑鋰電池電壓過大

國立中興大學今晚驚傳實驗室爆炸，當時疑似因學生因鋰電池電壓過大予以放電，過程中發生爆炸意外，造成楊姓女學生右手指燙傷送醫...

南消無人機與地面水砲型救災機器人協同救災 還可人臉辨識身分

為提升無人機應用於災害應變與救援效率，台南市消防局今天特別讓無人機與地面水砲型救災機器人操控員進行協同作業救災訓練的新模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。